逝者代言人｜林過雲肢解4女製性器官標本　法醫靠照片揭破案關鍵

「雨夜屠夫」林過雲這個名字，相信無人不曉。這位香港史上首位連環殺手，於1982年任職夜更的士司機時，殺害四名女子後，將部份性器官製成標本，更自行拍攝整個肢解過程。雖然最後因沖曬肢解片而惹人懷疑報警揭發恐怖案情，但法醫在調查過程中亦擔任重要角色。



由陸永、黃子桐、陳欣茵主持的《逝者代言人》，邀請到香港病理學系臨床首席執業講師馬宣立法醫深入講解這種轟動全港的恐怖連環肢解案。當年剛入行的馬法醫有機會接觸林過雲案做記錄及抄寫資料，並表示有很多東西都是後來才學習，因相關的書籍和文獻都不多，就算法醫科對於連環殺手不太了解。

當時任職三年夜更的士司機的林過雲，在車上勒死首名女受害人後，再陸續以相同手法殺害另外三名女受害人，同樣將屍體搬回寓所，為赤裸的屍體拍照，肢解及錄影過程，在將性器官製成標本。直至他將肢解相片拿去沖曬店放大，才引起店員懷疑而報警。警方拘捕林過雲後，到其寓所調查時，最終揭發這宗震驚全港的連環殺人肢解案。由於四位死者遇害時，有三人是在下著雨的晚上被殺害，故林過雲被傳媒封為「雨夜屠夫」。

而當時有親自看過肢解照片及片段的馬法醫透露，由於警方發現類似照片時，都會到法醫科尋求答案。有時會是醫生拍下在手術室做手術做記錄的照片，不過看到案件中的照片就極為不尋常。馬法醫解釋如果是醫院所拍攝的，一定會看到綠色的手術布或手術工具，亦沒有醫生會這樣拍攝性器官，從而印證照片不屬教學或醫學用途。

林過雲當年居住在土瓜灣貴州街。（節目畫面）

1983年林過雲被裁定四項謀殺罪名成立，他現時仍在服刑。（圖書館剪報）

另外，馬法醫表示觀看林過雲收藏的錄影帶而得知，他預先準備了錄影機、腳架及燈具才開始拍攝肢解過程。而當年有傳媒報道林過雲肢解的手法非常專業，馬法醫就直言他的處理過程非常冷靜，更能夠單手拍攝清晰的照片，不過手法就並沒有傳媒所報道那麼純熟，但經過數次練習後，確實是在肢解過程中有明顯的進步。

當年警方在城門河尋找到第一位死者的屍體殘骸。（節目畫面）

當年警方在城門河尋找到第一位死者的屍體殘骸。（節目畫面）

警方在林過雲的房間中發現女死者性器官標本及盆骨，當時法醫希望能靠標本尋找死者的身份，可惜當年香港還未有人懂得用這個方法，最後要尋求美國聯邦調查局（FBI）的專家的協助。不過讓人咁到詫異的，是兇手與家人同住，而家人卻未察覺有異。

修讀犯罪心理學的黃子桐就表示林過雲與家人關係疏離，很有可能是因為童年過得不愉快，導致沒有宣洩的渠道，變得很壓抑，就會很容易就會做出失控的暴力行為。雖然林過雲多年前曾經講述過犯案過程，不過犯案的動機至今仍是一個不解之謎。