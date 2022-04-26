金宵大廈2｜結局篇揭開五大迷團　監製：細心留意男病人拎住啲乜

《金宵大廈 2》播出以來大受歡迎，昨晚（25日）播出的單元八《吃播（下）》，由丁子朗、伍樂怡、阮兒、 蔡嘉欣及白彪等主演。 而主軸愛情線昨晚發展亦見明朗化，四角戀主角終於「齊腳」，除了李施嬅飾演的 Ella 與 Lydia， 陳山聰飾演的 Joey，失蹤多時的 Maurice 亦終於「現身」，原來 Maurice 之前被 MIA 擄走 兼被誤當 Joey 被洗腦；劇情更終為 Maurice 一洗「渣男」污名，揭示 Maurice 移情 Lydia、 全因給 Ella 愛的共感另有其人，面對 Ella 的不自知，Maurice 獨自承受失落及痛苦，就在 Maurice 最失意時在黑白世界遇上知「啡」人 Lydia 並譜出真正戀曲。另一重要角色男精神病人（陳山聰分飾）昨晚處境亦相當危險，皆因身處 60 年代的他，同樣面對類似「洗腦」 酷刑，令觀眾睇得相當肉工。

好恐怖。

對於主線劇情愈見清晰，網民亦緊隨提出兩大迷思，首先大家為精神男病人真身議論紛紛， 有人認為是 Joey 或 Maurice，有人則認為陳山聰應該還有第三個角色。對於網民疑惑，監 製阿細受訪時依然強調要留意細節：「男精神病人嘅身份去到今晚第十七集應該呼之欲出， 大家可嘗試細心留意男病人拎住啲乜。」阿細又指男病人在劇中擔任重要的加甜任務，當 謎底逐一解開後，大家便能感受到主線中暗藏的浪漫元素，並謂只要追看下去，便能清晰 知道到底陳山聰及李施嬅到底分飾了多少個角色，並指《金宵》結局篇總共會解開五大謎 團。

昨晚亦是山聰與施嬅考牌位，皆因二人都要「自己同自己做對手戲」，雖然有難度，但二人順利過關，阿細還透露了一個得意位，就是為了方便拍攝，施嬅及山聰均各 自有一個替身，而山聰的替身竟是有份演出《金宵 1》的方紹聰（奶仔）！奶仔在《金宵 1》中飾演癡情男賊，最終錯手殺人，如今奶仔拍膊頭犧牲出鏡機會為山聰擔任替身，足見 整個《金宵》團隊感情十分要好。

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