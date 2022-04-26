星夢娛樂改名tvb music group　前一姐菊梓喬：係咩等我睇吓先

星夢娛樂集團有限公司（The Voice Entertainment Group Limited），自2021在何哲圖離任行政總裁一職，曾志偉安排接手後，除了成立旗下音樂廠牌「愛爆音樂 All About Music」，專門管理TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》參賽者的音樂工作，最近亦宣布正式改名為tvb music group，亦表示何哲圖的時代正正式式終結。

何哲圖的時代正正式式終結。（FB照片）

正式改名！（FB照片）

最近，星夢娛樂集團有限公司（The Voice Entertainment Group Limited）率先在Facebook專頁更新名字以及Logo，更寫道：「TMG 旗下歌手包括 #周柏豪 #菊梓喬 #谷婭溦 #林穎彤 #連詩雅 #吳若希 #伍富橋 #譚嘉儀 #戴祖儀 #謝東閔 #王灝兒JW #王敏奕 #胡鴻鈞」和「TMG於2013年11月15日成立，以發掘及培育具音樂才華及歌唱潛質的藝人，成為樂壇新一代傑出的歌手，開拓音樂事業，發展本地樂壇。」對於改名的事宜，《香港01》向何麗全查詢，暫未有回覆。而前「星夢一姐」菊梓喬（Hana）就稱：「係咩等我睇吓先」，明顯不知情。

何麗全接手後大改革！（FB照片）

有指菊梓喬一姐地位不保，公司轉為力捧師妹谷婭溦，而吳若希更開到聲指谷婭溦係「星夢唱將No.1」。（FB照片）

Hana全然不知情！（IG/@hana_kuk）

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