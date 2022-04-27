伍倩彤Gillian每晚三次令50歲男友「軟咗」　曾與加藤鷹激情合作

由ERROR成員193（郭嘉駿）主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》昨晚（27/4）一集請來伍倩彤（Gillian）分享與大廿年男朋友拍拖的經歷。節目中，Gillian直言兩人剛剛拍拖時熱情如火，每晚都有三次親密行為，可是男友之後能力開始下降，由一天三次變成後期的一星期一次，Gillian更大爆男友一星期一次還要最後「軟咗」，搞到全場大笑。

戀講嘢︱Gillian男友比自己大20年 每天三次導致最後「軟咗」

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Gillian有「翻版陳瀅」、「翻版徐子珊」、「嫩版張曼玉」等稱號，亦是「第四代邦民女」。她之前接受傳媒訪問時便承認自己愛與年長過的自己的男士拍拖，好有可能與來自單親家庭有關，更指之前有三段戀愛經歷都是「爛桃花」：「我覺得佢哋全部都係玩玩吓，可能人哋將焦點放晒落我外表同身材。」她自言性格男仔頭，所以後來追求她的人都變了兄弟。

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Gillian不時在IG大騷水着照，形象性感，而她亦曾與日本AV界「神之手」加藤鷹合作拍安全套廣告，她坦言好榮幸可以與傳奇人物一起合作，又笑指自己與男Model拍床戲時非常緊張：「佢（加藤鷹）仲特登走過嚟打氣，猛嗌：『奸爸嗲』（加油），搞到我哋又尷尬又好笑。」