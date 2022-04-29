樂壇新人余宗遙高大靚仔仲要高學歷　識自彈自唱網民話佢似MC

近年樂壇新人輩出，上年的新人獎更是爭崩頭，除了連奪新人王的MC張天賦，還有Edan呂爵安、Mike曾比特、Gigi炎明熹、Chantel姚焯菲等等，令人再次對樂壇充滿期待。到了今年，除了有比較為人熟知的COLLAR、鍾柔美（Yumi）和李駿傑（Jeremy）之外，剛剛又有一位新人推出第一首作品，他便是余宗遙（DEZ)。

余宗遙係今年樂壇新人。(IG@dezzzz124)

剛踏入22歲的DEZ是一位高材生，中學畢業於傳統名校喇沙書院，更曾是該校籃球隊成員，其後升讀香港大學建築系。擅長不少樂器，包括鋼琴、聲音合成器、原聲/電子吉他的DEZ，2018年開始向著音樂夢想出發，參加過不少選秀節目，直到今個月終於有出道作品《綠洲》。

佢仲識自己作歌。(IG@dezzzz124)

《綠洲》這首歌曲由他親自作曲、編曲，鄭敏填詞，Adrian Chan監製。DEZ自小已很喜歡音樂創作，首支新歌便能與監製 Adrian Chan 合作令他在音樂創作及歌曲演繹上學習不少，他說：「很慶幸可以與著名監製 Adrian Chan合作，實在獲益良多，其中領會到一個錄音秘訣就是『放鬆』！就是要用比平時從容10倍的心態去錄音，不知自己是否因為接觸rock bands比較多，有時會不小心用了一種要同首歌『死過』的心態去唱，但Adrian教曉了我以一種夢幻、放空的意識形態去找一個獨特的演繹方式，出來的效果比我原來的唱法更有層次感。老實說，第一次在這麼大的錄音室錄音心情很興奮，心想如果我可以在那裡住一個星期就好了，有無限枝結他及鋼琴，可以說是我心目中真正的『綠洲』！」

仲要高大靚仔，網民話佢有幾分似新人王MC。(IG@dezzzz124)

同場加映：網民嚴選娛圈十大不和傳聞 有人公眾場合開火互不尷尬

👇👇👇立即重溫網民嚴選娛圈十大不和傳聞👇👇👇

+ 23

三台收視報告｜《金宵大廈2》成績令人意外 與劇集質素不成正比

薛凱琪入行19年變過幾多次樣？ 曾被指似孫燕姿、嘉比嘉比

「全球百大美女」暫時有七位港星被提名 其實仲有呢十大遺珠