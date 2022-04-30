《聲生不息》楊千嬅同炎明熹合唱　獲特別優待唱自己主打歌《勇》

無綫跟芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》，在上周日播出了首集，獲得了不俗口碑，尤其是新舊兩輩歌手，均是唱得之人，一起獻唱經典金曲，令觀眾過了一個充滿懷舊味道之夜，甚至連後台等出場的千嬅，都感動到眼濕濕。來到新一集，節目轉陣由男女歌手各自組隊合唱，最令人期待，無疑是樂壇天后楊千嬅，跟聲夢靚聲王炎明熹合唱《勇》，肯定好聽到耳朵懷孕。

楊千嬅同炎明熹合唱《勇》，獲特別優待唱自己最拿手的歌曲。（微博圖片）

楊千嬅在內地被譽為行走中的CD，唱功有保證。（影片截圖）

節目邀請到16組歌手，分為男女兩隊展開一連六場主題競演，而新一集歌手，包括有林子祥、葉蒨文、李克勤、李玟、楊千嬅、李健、炎明熹、曾比特、單依純等等，節目採用合作舞台形式對賽，由隊長帶領，男女兩隊分別以合唱歌曲對戰。官方釋出的節目歌單，最令人期待是林子祥和曾比特合唱的歌曲《單車》，還有楊千嬅跟炎明熹合唱的《勇》、劉惜君和單依純的《再生緣》，李克勤和李健的《花火》，葉蒨文、李玟和周筆暢的《我要你的愛》，林曉峰、馬賽克和魔動閃霸的《情人》，全是經典金曲。

楊千嬅跟炎明熹同場唱歌，令人耳朵懷孕。（微博圖片）

炎明熹被讚是聲夢靚聲王，面對前輩照舊淡淡定定。（影片截圖）

樂壇天后楊千嬅，雖然近年以拍攝真人騷為主，但她在內地被譽為「行走中的CD」，今次跟後輩炎明熹同台演出，對方又是出名的聲夢靚聲王，千嬅當然不能被後輩比下去，所以其他人唱別人的歌，千嬅卻是唱自己的拿手金曲《勇》，演繹上比起新接觸該首歌曲的炎明熹自然更具優勢，機關算盡必定能成為焦點。不過無綫版本今次只得一個半小時，必定集中在千嬅、炎明熹、阿Lam等歌手身上，其他內地歌手往往被刪剩幾句歌詞，確是令人覺得可惜。

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