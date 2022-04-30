聲生不息｜楊千嬅唱《無條件》　網民嫌修音過度：無需質疑唱功

無綫（TVB）與大陸芒果TV合辦「香港回歸25周年特別獻禮」音樂真人騷節目《聲生不息》，除了有政府大力宣傳之外，節目亦邀請到不少居有份量的歌星參與節目，例如出場歌星就有林子祥、李克勤、葉蒨文、楊千嬅、李玟、周筆暢等以及炎明熹、曾比特等新世代的歌星。



楊千嬅唱《無條件》出現兩個版本。（《聲生不息》電視截圖）

日前（29/04）網上流傳着一條抖音影片，片中節錄了楊千嬅在節目中的演出，還分別以芒果TV以及TVB版作對比。其中明顯可聽出，芒果TV中楊千嬅演出的音質較為圓潤豐厚，而且背景音樂較突出，而TVB版楊千嬅的演出，人聲則較為自然而且突出，背景音樂較細聲，顯然兩地的後期製作略有不同，不過兩條影片中，楊千嬅演唱陳奕迅歌曲《無條件》時，輸出的聲音均十分有水準。

大網民嫌芒果TV版本修音過度。（抖音截圖）

對此網民亦在留言區處表達不同意見，有人疑問，是不是製作組不修音比較好，有人則說：「芒果修音過度了，TVB的比較自然是千嬅的本音」，也有人大力推崇楊千嬅，說她的演出根本不需要修音，暗指芒果TV多此一舉：「能開循環演唱會（巡迴演唱會）的人，根本無需質疑唱功」，也有分析，芒果TV版本中背景音樂比人聲明顯：「沒有聽感」。

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《01娛樂》將該段影片傳給一位業內工作的混音師，答案竟然出人意料。他指出，片中所謂的「TVB」版可能只是網民自己將片段截下來後，自己再度剪輯輸出成影片後的失誤所致。他說：「因為啲人識剪接唔代表佢識audio，可能會將wav變成mp3，咁樣條聲就散晒。」