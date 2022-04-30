聲生不息｜楊千嬅唱《無條件》　混音師指「TVB版」實情係壓縮版

中國大陸芒果TV與香港無綫電視（TVB）聯合製作《聲生不息》中，楊千嬅演唱《無條件》的片段，近日在網上就出現了芒果TV與TVB版本兩個不同的版本，有網民指TVB版本較接近楊千嬅的原音，而芒果TV版本則有較多「味精」。《01娛樂》將這一條於抖音流傳的片段給予業內混音師馮羚（Strawberry）細看，得到的回覆竟然與大家猜想的完全不一樣。



楊千嬅。（影片截圖）

馮羚回覆《01娛樂》說：「一聽就知係同一條聲，其實呢啲節目照道理TVB都只係負責剪輯，最多係縮短少少就返廣告時間。除非條聲出事，正常情況下都唔會有改動，更何況內地音樂比賽條聲已完成混音，並不是散tracks，即係multi tracks，所以TVB收到嗰條聲都冇機會『再執過』，亦唔會咁做。」至於條聲有冇執到？ 混音師表示：「緊係有啦！好明顯啦！《聲生》由《我是歌手》團隊製作，當然同一貫內地音樂節目作風一樣，都會執到靚一靚先出街啦，這一點相信好多觀眾都會聽得出！」

網民嫌芒果TV版本修音過度。（抖音截圖）

她表示，之所以大家聽落會覺得兩條片中的音質輸出不同，可能只是轉載的網民問題：「聽落唔同，可能因為個網友download芒果TV條片亂轉format。因為啲人整片未必識audio，跟住可能亂轉咗format，.wav轉咗.mp3就會搞到錯晒，條聲就會壓縮得好離譜。條聲變哂質，相比原裝版本你自然會覺得比較粗糙。」

她續說：「好明顯呢個抖音片『TVB版』條聲已經爛咗，拆晒，變得有啲體無完膚，同原音比，好明顯大細都差好遠，但係點都好，真係要對返TVB出嚟個version，或者直接同大陸錄影咗嗰條原聲，又或者拎TVB剪接嗰時個setting比較，不過入面點做嘢我就唔知啦。網上所流傳嘅『TVB版』同『抖音版』究竟係點樣得嚟，真係要問返upload個人做過啲咩，喺邊度下載同點樣錄返嚟先知。照常理，TVB output唔應該同原裝版有分別，即使有分別也只是loudness （響度）上嘅分別，因為轉播節目後期唔需要重做，有分別最多只係整體音量上嘅大細有分別。有時人聲執走音時執到好唔自然，我哋就叫『劃直咗』，但即係冇人聲分軌（人聲獨立分開比混音師），抖音片個『TVB版』都可能係咁。」

楊千嬅的演出受到不少網民認同。（《聲生不息》截圖）