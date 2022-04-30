姜濤生日︱魯庭暉憶數年前與姜濤對話　大讚當年好識諗︰這叫大器

MIRROR人氣王姜濤今日（30日）23歲生日，姜糖舉辦免費電車日與市民共度「姜濤誕」。MIRROR隊友亦有在IG限時動態祝姜濤生日快樂，陳卓賢（Ian）寫上：「希望你繼續做到令自己開心滿足的事」，呂爵安（Edan）上載姜濤的可愛照留言：「姜哥Happy Birthday」。而ERROR何啟華（Dee）更送上以《鏡中鏡》伴奏的跳舞片為對方慶生，相當有心思。



今日（30/4）是MIRROR人氣王姜濤的23歲生日。（資料圖片）

姜濤生日︱歌迷會舉辦免費電車日 三百名途人駐足觀看

姜濤日前預告將在今日推出第十胎新歌《作品的說話》，MakerVille行政總裁魯庭暉亦有在IG分享新歌宣傳照並寫上對姜濤的感受，大讚他出道四年間的進步：「早幾日，收到佢哋個未final Version。我諗番起幾年前，頭幾次同姜濤傾偈嘅時候，我問佢，喂如果呢依家畀個男一你做，你會想做個咩角色呀。咁我通常得到嘅答案會係『邊套戲嗰個邊個』或者『邊位演員嗰隻』。姜濤當時嘅答案係『我想做啲要復仇嘅角色』。我問，點解呢？佢話『魯生你話依家吖嘛，咁我依家咩都唔識，實做得唔好，我睇戲呢，好多時啲復仇角色呢，淨係呆咗咁望住一樣嘢，跟住導演、攝影師，編劇啦嗰啲就會令觀眾感覺到個氣氛。我都未得，唯有靠其他專業崗位。嘩，19歲。當時，我唔知佢會唔會紅，我只係知，這叫大器。23歲，自己導埋個MV。依家，佢望住一樣嘢嘅時候，經已唔係『淨係呆咗咁』，這叫進步。」不少姜糖留言多謝魯生的分享，亦大讚姜濤是一位謙虛又專業的藝人。

MakerVille行政總裁魯庭暉亦有在IG分享新歌宣傳照並寫上對姜濤的感受，大讚他出道以來的進步。（IG/ @lofaig）

點撃睇「姜濤誕」盛況：