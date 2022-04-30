梁小龍大爆曾江曾因愛國立場與馮淬帆互摑　對方已定居台灣逾30年

資深演員曾江4月27日被發現倒斃在尖沙咀檢疫酒店房間，終年87歲，圈中藝人紛紛發文悼念。曾與曾江多次合作的梁小龍日前上載了一段短片，大談兩人過往合作的點滴，更大爆曾江曾因愛國立場與馮淬帆起爭執，甚至出手互摑：「我不講他們哪一個是屬於哪一方，有一方呢就是非常愛國的，另外一個呢他非常喜歡台灣，兩個就爭論一個問題，那個說台灣好，那個說我們國家好，結果呢開始『我說中國好』，打他的耳光，那個人說『不是，我說台灣好』，他們這樣子互相打了十多下。」



資深演員曾江4月27日被發現倒斃在尖沙咀檢疫酒店房間，終年87歲。（微博@曾江）

梁小龍大爆曾江曾因愛國立場與馮淬帆起爭執，甚至出手互摑。（影片截圖）

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現年76歲的馮淬帆曾出演《最佳損友》、《五福星》等經典作品，有「幽默祖師」之稱，已經定居台灣超過30年，他曾在接受訪問時被問到為何住在台灣那麼久，當時他不諱言地說：「大家都覺得我是香港人，其實我不是香港人，我是廣東人，我只是在香港經過一段時間，我對香港一點感情都沒有。」馮淬帆更大讚台灣人情味非常濃厚，縱觀全亞洲台灣是最好的。事實上馮淬帆近年的確甚少在香港公開露面，對上一次回港活動已是2018年4月，擔任第37屆香港電影金像獎頒獎嘉賓，親手將終身成就獎頒予自己的恩師楚原。

馮淬帆曾出演《最佳損友》、《五福星》等經典作品，有「幽默祖師」之稱。（影片截圖）

馮淬帆對上一次回港活動已是2018年4月，擔任第37屆香港電影金像獎頒獎嘉賓，親手將終身成就獎頒予自己的恩師楚原。（資料圖片）