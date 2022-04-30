百大型男︱ERROR經理人濟哥入圍：似《Yes!》校草選舉俾朋友寄相

TC Candler舉辦的「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces）和「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）現正進入提名階段，繼MIRROR、ERROR、姚焯菲（Chantel）、魏浚笙（Jeffrey）和MC張天賦後，今日（30/4）再多一名港人加入戰團，他便是ERROR經理人濟哥（鄧永鑄）！消息公開後，《全民造星》系列監製兼MIRROR經理人花姐（黃慧君）亦有在IG限時動態中分享相關帖文，並配上「笑到喊」Emoji。

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濟哥接受《香港01》訪問直言對入圍「冇感受」，更說：「有種俾人整蠱嘅感覺，好似《Yes!》啲校花校草選舉係俾朋友寄咗張相上去咁。（深信下個就到花姐？）唔係深信，係根據佢入圍程序一定會，因為佢已經Follow咗花姐IG，同埋花姐唔入都冇天理啦！」另外，ERROR成員肥仔（梁業）亦有在IG限時動態貼出一條「祝賀」濟哥入圍的短片，片中的濟哥無奈地說：「你先係『百大型男』」、「我都係叨你光啫肥仔」，非常搞笑。