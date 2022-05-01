陳偉霆緋聞女友何穗肚凸凸惹懷孕疑雲　疑似赤裸纏綿短片引人遐想

現年36歲的陳偉霆 (William) 於去年8月，被爆與32歲內地失婚超模何穗拍拖，更盛傳已過住同居的甜蜜生活，愛得如膠似漆，且見晒家長了。然而兩位當事人至今並未有回應。日前何穗在社交網post了她身穿一件頭泳裝的照片，素顏的她獲網民大讚靚女。有網民的焦點卻落在在她的身材上，直指身材纖瘦的她看來肚凸凸，與原本的「A4腰」有明顯分別，加上何穗的鼻子有水腫，散發出陣陣孕味，即惹來大肚疑雲，網民更留言問她是否好事近，亦有網民特別Tag了陳偉霆並送上祝福。但何穗見狀未有回應之餘，還刪除了部分指她懷孕的評論。至於近期忙參演內地綜藝節目的陳偉霆就懶理傳聞，更與新劇女拍檔章若楠晒CP照谷劇。

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去年4月，William主理的時裝潮牌推出全新系列廣告中，在14秒的視頻裡出現一對男女纏綿接吻圖，雖然畫面只得短短2秒，加上花碌碌的熱感變色圖令到該對男女容貌難以辦認，但是憑髮型、身形以及輪廓推斷，粉絲就猜測圖中人正是William與何穗，圖中男生抱住半裸的女生擁吻摸胸，兩人的表情與親熱動作均惹人遐想。而這個圖更印在品牌T恤公開發售，William還曾做生招牌親自着上身。有消息指William一直不願公開認愛何穗，除了是要顧及粉線的感受，亦想保護何穗，以免她因不被粉絲接受而受到網絡欺凌。不過雖然兩人要玩地下情，但據悉他們感情穩定，且已見過雙方家長，看來愛得投入又認真。

William曾將該T恤着上身。(微博圖片)