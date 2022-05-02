馬琛沂離巢TVB再流失美女主播　網民嘆令新聞部主播平均顏值下跌

無綫（TVB）近一兩年有不少新聞女主播離巢，包括趙慧奈、李文欣、賴凱靖、袁思行等人。5月1日原來亦是美女主播馬琛沂（Ellen）最後一次在無綫報天氣。日前，有網民發現馬琛沂在晚間天氣報告時的開場為︰「係馬琛沂最後同你睇天氣。」而結尾就為︰「天氣講到呢度啦，感謝大家支持，再會。」在TVB跟觀眾告別。



馬琛沂最後一次在無綫報天氣。（影片截圖）

馬琛沂於2018年9月就讀香港樹仁大學新聞系期間，就加入無綫新聞擔任新聞台的兼職主播，畢業後就在2019年7月任全職國際新聞記者，同年年底轉職新聞台主播。除了報新聞外，她亦有擔任無線新聞台天氣報告主持。但後來因應無線新聞台主播離職潮，2021年9月中起開始主持翡翠台天氣報告，同時主持無線新聞台7:30一小時新聞和升任為該台高級主播。現年24歲的馬琛沂在2022年5月1日報道晚間天氣報告之後離巢。早前她的好朋友袁思行於2月離開TVB時，她亦有貼上合照祝福對方，想不到隔了幾個月就輪到她離巢。網民除了表示TVB又損失一名猛將之外，亦有人感嘆外表漂亮的馬琛沂離巢後，可能令TVB的女主播平均顏值下跌，事關新三大美女主播已全部走人，包括有過檔香港開電視的袁思行、去年離巢的文青女神賴凱靖和馬琛沂。

賴凱靖於去年9月突然在IG宣布離巢。（IG@rachellaihc）

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