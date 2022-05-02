Coffee林芊妤澳洲返港隔離住得豪過人　近萬一晚有齊客飯廳逾千呎

Coffee林芊妤3月時一家三口離港，當事她指老公家裡出了點事，固推卻所有工作全家立刻飛回澳洲。在墨爾本逗留一個半月後終返港，進行七日強制酒店隔離。Coffee拍片分享隔離酒店房，超寬敞極豪華令網友非常羨慕。

Coffee林芊妤之前舉家到澳洲一個半月。（IG：@coffee89921）

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居於將軍澳的Coffee，早早預訂同區星級酒店，留言表示「喺旅程開始嘅時候已經開始搵酒店，同埋知道要隔離七日，所以我叫老公比我安排。因為我想訂一間舒服又方便嘅酒店等老公同彥彥住開心啲，當三人行係去Staycation啦喂。跟住我訂咗呢間，主要因為近水樓台又可以方便姐姐拎物品比我哋。」

Coffee林芊妤早早預訂居所附近星級酒店作隔離。（影片截圖）

翻查第七輪指定檢疫酒店名單，共涵蓋44間酒店，提供約12,500間房間。Coffee入住的一間最平每晚$1350，但她選擇寬敞的套房有大廳、飯廳、跑步機、大浴缸等最少79平方米，三人入住要價最平達$8000一晚，再加相連房每晚$440，七日隔離埋單近6萬元。Coffee在片中指預訂相連房是為了「多一間房多啲空間可以隔開個仔同我地。」網友笑言：「腦入面有好多18+畫面，快啲生多個。」

Coffee林芊妤入住的隔離酒店套房逾千呎，有齊客飯廳更有一張6人大飯檯。（影片截圖）

點擊看Coffee入住的豪華隔離酒店房：