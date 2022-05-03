孔德賢認去動刀尖面變方面：姑娘話有機會腫到比卡超咁

有甚麼方法可以一日內尖面變方面？出身自J2節目《#後生仔傾吓偈》的24歲小鮮肉孔德賢（Danny）自揭去動刀，護士更提醒「會腫到比卡超咁」，自拍照驚現方形面﹗

出身自J2節目《#後生仔傾吓偈》的24歲小鮮肉孔德賢（Danny）。（IG：@danny_hung）

原來七年前牙醫已提醒Danny要盡早剝智慧齒，近日他終下決心，一次剝四隻牙：「上排兩隻智慧齒因為太入擦唔到蛀晒，下面嗰兩隻打橫生，仲要得一半出咗嚟，積住啲細菌搞到定期發炎，提醒我有佢哋嘅存在。剝之前牙醫拎住一隻又大又粗嘅麻醉針，打左6，7下，其實唔係咁痛，然後慢慢成個口就無晒感覺。只係聽到好大聲嘅電鋸聲同埋吸口水嘅聲，仲有感覺到牙醫好大好大力咁撬嘅我啲牙，個種恐懼感，同做激光矯視差唔多，都係嚇到標冷汗。好彩個醫生出名手勢好（收費貴），10分鐘剝晒4隻，完全唔痛。」

呢張唔係P圖，孔德賢（Danny）塊面真係變左方型。（IG：@danny_hung）

但原來好戲在後頭，Danny指護士表現憂心：「係咁問我有無頭暈頭痛想嘔。我心諗：咁大獲，唔好嚇我呀。仲提我要不斷敷冰，如果唔係會腫到比卡超咁。」他貼出剝牙後連續幾日自拍照，第一日「麻痺晒完全feel唔到任何嘢，好似冇咗個嘴咁，第二日開始腫到好似含住啲嘢咁，個口依然擘唔開。但我自己就覺得似巴斯光年多過比卡超。」直到現在手術後第4日仍腫得非常嚴重，只能進食流質食物。

孔德賢（Danny）指姑娘警告有機會腫到變比卡超，但他自己覺得比較似巴斯光年。（IG：@danny_hung）