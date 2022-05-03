勁騎26︱Alton忍惡臭對屍蟲　為往生流浪動物送行　網民：極震撼

ViuTV綜藝節目《勁騎26》於昨晚（2/5）播出第六集，在過去的集數中節目組都會邀請不同的車手，為求觀眾可以在輕鬆的情況下認識騎手世界，而今集的內容比前幾集的更為嚴肅，同時令觀眾知道揸電單車除了非常有型之外，還會為往生的流浪動物送上尊嚴。

Alton（王智德）在節目中會化身為「浪浪送行者」的義工（節目截圖）

勁騎26︱Alton真心高質值得擁有大量機會 唔識電單車都覺得好睇

擔任主持的MIRROR成員Alton（王智德）在節目中會化身為「浪浪送行者」的義工，接收在公路上或者街邊往生的流浪動物，送牠們最後一程。當中同樣是「浪浪送行者」義工阿峰就表示該組織專門接收往生的毛孩子，包括被輾斃、毒死或被咬死，他們都會出動處理動物們的屍體並集體火化，好讓牠們在路上不會太孤單。而電單車主要會在高速公路或小路行駛，在塞車時，駕駛電單車的義工隊會更快到達現場，而義工隊中駕駛電單車的義工高達八成。

首次接觸這種事前的Alton更是失去言語能力一般，不能講述自己的感受。（節目截圖）

大約凌晨12點的時候Alton就接到第一單個案，儘管往生的流浪貓身體非常完整，看似在睡覺一樣，但是卻令人更到震撼，而首次接觸這種事前的Alton更是失去言語能力一般，不能講述自己的感受。在凌晨兩點「浪浪送行者」再收到個案，該往生的流浪狗半身泡在河水中，令屍體嚴重腐爛更佈滿蛆蟲，面對此狀況「浪浪送行者」義工阿峰就表示：「本年度2022年最棘手的一次 」，隨後Alton更需要忍受屍體的惡臭味為往生的流浪狗沖洗身體，之後放到冷藏櫃，再送往火葬場火化。

（節目截圖）

該集的內容獲得不少網民讚好，表示令人非常震撼同時具有意義，而獲得好評還有Alton，「浪浪送行者」的FaceBook專頁中分享了當時的拍攝後記，在帖文中寫道，在結束拍攝約20分鐘後，「浪浪送行者」再次收到ViuTV團隊的求助電話，原來在回程的路上有狗狗被的士撞倒，而義工阿峰趕到現場時，即時把狗狗搬到行人路上，Alton更衝向「浪浪送行者」的車上拿取需要的物質，Alton的舉動令義工們非常感動，認為Alton不會因為拍攝而裝模作樣，每一個處理流浪動物屍體的步驟亦有用心記下來。

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