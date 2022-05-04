36歲劉倩婷向老友記派米糊　望將善心傳給囡囡：等佢了解多啲社會

疫情持續至今，香港人兩年多來一直齊心抗疫，而全球No.1有機品牌、德國有機奶粉HiPP喜寶為抗疫亦不遺餘力，近日聯同慧妍雅集及一眾藝人黎諾懿、陳山聰、張名雅、陳敏之等，發起送暖行動，捐贈逾萬盒「HiPP有機純米糊」予多間安老院及社福機構：樂施會Oxfam、國際十字路會、基督教香港信義會社會服務部、Foodlink、香港基督教服務中心、香港耆康老人福利會、病不孤單基金會、基督復臨安息日會，給長者與小朋友及嬰兒，而慧妍雅集執行委員會會長劉倩婷、邵珮詩、唐麗球更身體力行，親自落區探訪並向一班「老友記」派發米糊。劉倩婷表示疫情期間一直安在家中抗疫，為慈善無懼冒險外出，因她希望將這顆善心傳承給女兒。

慧妍雅集執行委員會會長劉倩婷日前落區探訪一班「老友記」，並向他們派發米糊。

近年主力擔當慈善工作回饋社會的劉倩婷，在疫情期間不時落區派發物資，近日她與中華倫敦協會、Mindful Mandarins等團體，及邵珮詩、唐麗球到老人院舍派發「HiPP有機純米糊」，她說：「呢段時間，各方都有壓力及需求，尤其部分獨居或行動不便嘅老人家，好需要大家幫忙；老人家咀嚼唔方便，捐贈米糊一來方便佢哋食，二來又有營養同飽肚，估唔到BB嘅食物原來都啱老人家。」落區探訪中，劉倩婷指遇上一位近90歲的老人家，令她留下深刻印象：「遇到一位好健談嘅老人家，我哋全程企喺度傾偈傾咗半個鐘，雖然對方年紀咁大，但話裡行間好正面同積極，仲倒轉向我哋發放正能量同關懷。」

邵珮詩亦有身體力行去落區探訪。

第五波疫情嚴峻，劉倩婷與囡囡近兩個月差不多每天安在家中抗疫，她謂：「除咗落區做慈善工作，幾乎都冇出過街，親子時間多咗好多，而我亦好好利用呢段時間去處理咗好多家事、修讀金融課程，同埋準備慧妍雅集40周年慈善羽毛球大賽及大型籌款活動。」問到疫情過後，會否將善心延續下一代，帶囡囡去做慈善工作？劉倩婷說：「絕對會，之前都有帶佢去做慈善工作，等佢感受多啲，令佢知道社會有好多人需要幫助，而家我都有畀囡囡睇多啲新聞，等佢了解多啲社會嘅事。」

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此外，陳山聰亦在社交平台呼籲今次送暖行動，雖然現時仔仔Jaco只有一歲多，但他已希望培養仔仔成為小義工，他說：「長者曾經是香港嘅棟樑，為香港建立咗好多嘢，我覺得我哋呢一代要回饋番畀長者；而我作為爸爸，我都希望將呢顆心感染到仔仔，將來疫情好轉，我會帶Jaco去行善，畀佢知道社會有好多人都有好多不足、其實佢好幸福，由細開始培養佢行善，我爹哋培養我，我希望可以培養佢。」