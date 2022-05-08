NFT呃人？　林盛斌投資二百萬買元宇宙地產：因為你未了解

元宇宙係乜，好多人都講得出，但就未必能夠完整地解釋清楚，但總括而言就是一個供大家網上交流的大型虛擬空間，想像成如史提芬史匹堡電影中《挑戰者1號》那樣應該較為貼近「元宇宙」的概念。林盛斌可算是香港藝人圈中「元宇宙」或是NFT的先驅者，近年涉足不少有關NFT的事業，除了早前由他大力宣傳的便利店「852NFT」外，近期他也與企業家李志誠博士（Amen）合作發展元宇宙地產項目。說不定，林盛斌（BOB）隨時成為「元宇宙地產大亨」。



如果我早十年八年認識Amen嘅話，我有機會再行得前啲！ 林盛斌（BOB）

林盛斌與企業家李志誠博士（Amen）合作發展元宇宙地產項目。（梁碧玲攝）

林盛斌與企業家李志誠博士相識

一個是圈中藝人，另一個則是活躍於商界，教授財富、知識傳承理念的博士，為什麼他們會認識？林盛斌（BOB）表示，其實兩人相識是經由他的太太介紹，而且就在過新年時第一次相識時，兩人就一拍即合。他說：「嗰日拜年基本上冇做過啲乜，就係由2，3點同佢喺間房傾，傾足幾個鐘，講大家嘅人生同埋呢個project，同埋嚟緊佢想做啲乜。佢想做嘅嘢同我想做嘅嘢又有啲類似，就好似呢個project名，better-verse，一個更加好嘅數碼虛擬世界。我成日都好想用我自己小小嘅能力同影響力去做一個better world。」

林盛斌表示第一次見到李志誠就一見如故。（梁碧玲攝）

他自言，就好似他主持《360秒人生課堂》一樣，一直希望運用自己的影響力去製造更多正能量，以生命影響生命。他續說：「Amen喺商界，好多老闆管理層都係一個公眾人物，佢係一個好有智慧，好有遠見，好有睇法嘅人，對生命好有睇法嘅人生導師。我夠膽講如果我早十年八年認識Amen嘅話，我有機會再行得前啲！我覺得人生有好多張成績表，除咗事業、家庭、健康、關係，靈性精神上修為都好重要，講緊個人成長都好重要。其實Amen講緊身心靈成長，講緊bank account，都同我諗法好似。」

李志誠博士（Amen）表示為這個項目投資了不少資金。（梁碧玲攝）

做拍檔踩入元宇宙

李志誠博士（Amen）受訪時，指自己與林盛斌（BOB）是一見如故，因為大家想做的事也十分類似，說：「只係見一次面就產生咗好深嘅連結，所以我喺度講我做緊嘅項目，佢講佢嘅理念，我又講我做元宇宙嘅嘢，所以就不如一齊做啦。我哋雖然唔係18，22，但係有嗰份18，22嘅心，唔識咪學囉，盡量進入佢哋世界，唔識咪學囉。」Amen笑言：「好在我哋當時見面，兩個太太都喺度。」林盛斌（BOB）又即時補充道：「如果唔係我哋就hehe咗。」兩人都十分風趣。

我哋喺入面有藝術館，入面有展覽場去租畀人做自己嘅展館。 李志誠博士（Amen）

林盛斌（BOB）和李志誠博士（Amen）拍住上。（梁碧玲攝）

投資近二百萬入元宇宙做地產大王

林盛斌（BOB）和企業家李志誠博士（Amen）合作發展元宇宙地產項目，旨在建構一個大家可以分享以及紀錄生活點滴，家族歷史等事物的虛擬展覽場館。他們均表示，早在接受訪問之前，計劃就已經正室進行得如火如荼，並投資了百多二百萬，且在SANDBOX上買了一塊1x1的地皮，也找了專業建築師設計這一棟「Artist Of Life」展覽場館大樓。李志誠博士：「最細千三呎，最平嗰個單位，唔同樓層，幾千蚊到到萬幾蚊一年。當然個NFT展覽你要自己去規劃，但係個基本擺設我哋係提供。如果話想重新設計，咁你就要搵designer，當然呢個係另外費用，不過你明白，呢個費用大部份人都負擔到，呢個先係我哋想做。」

「Artist Of Life」給予人租用並紀錄人生。（梁碧玲攝）

起樓做展館為方便用家紀錄人生

李志誠博士解釋這棟「Artist Of Life」的作用：「我哋喺（SANDBOX）入面有藝術館，展覽場租俾人做自己嘅展館，譬如我，我會將我過去呢50年，10個最重要反思，用一個藝術品呈現，叫做『將自己人生拆展成一個藝術作品』。因為呢啲藝術作品係NFT，所以佢哋會永遠保留係Blockchain（區塊鏈）上面，亦好方便我將呢啲故事傳畀我後人，我嘅孫，太孫甚至未見過嘅下一代，佢第時都可以喺個Blockchain（區塊鏈）上面見到太太太爺嘅作品，當時佢喺COVID-19嘅時候，人生有一個好深嘅領悟。以前係啲大家庭先有家族紀念館，但係而家唔需要，每個人都有個二千呎地方，將佢自己作品呈現，呢個係我哋一個小小願望，今次想做到嘅目的。」

林盛斌：我諗可能係蝕住去做。（梁碧玲攝）

林盛斌：我諗可能係蝕住去做

投資百多萬會不會擔心成本問題？林盛斌也明言：「唔知㗎，開始可能得一百幾十人，有機會係一千幾百人（租客），再慢慢發展可能會多啲，幾千。回報係點，我諗可能係蝕住去做，唔知幾時先返到本，但係而家需要付出心機時間。我覺得係咪點都好，人生係咪有啲嘢點都要做呢？」他們指出，這個項目就似是他們人生之中必需要去實行的，去做的事一樣，未知會否成功，但必需要「落手做咗先」。

林盛斌和李志誠均表示，希望發展出一個獨特的元宇宙社區。（梁碧玲攝）

李志誠博士補充，說：「呢個星期有朋友知道我哋有呢個項目，都主動話好想參加。感動嘅係，我同阿BOB都好相信元宇宙只係一個場景，真正重要嘅係社群。」他們解釋道，表面上「Artist Of Life」是租賃元宇宙空間的計劃，但其實他們想做的是更深層次，令大眾改變對元宇宙、NFT的睇法，同時通常這個空間的展品，給予大家一個認識自己，認識其他人的渠道。

林盛斌和李志誠好有理想抱負。（梁碧玲攝）

林盛斌（BOB）：「好似謝安琪（Kay），現實入面佢有自己品牌，如果喺展覽館入面有佢自己屋企，可以幫佢做設計，將佢品牌嘅衫、袋放喺展覽館入面，當你參與呢個項目，入到去呢個展覽館嘅時候，咪買囉。買返嚟之後可以放上身，或者放喺你自己展覽館入面，呢個就可以為佢額外帶來一啲收入同機會。藝人或者畫家除咗喺社交平台宣傳，點樣可以集中多啲鍾意睇呢啲嘢嘅人，從而可以令呢啲artists又多一啲收入同機會。」

林盛斌說，人們覺得NFT或元宇宙是「呃人」，只是因為他們不了解新科技。（梁碧玲攝）

很多人對元宇宙以及NFT存有疑問態度，認為是「呃人」、「騙局」。林盛斌（BOB）說覺得是騙局，只是源自於大眾對這個新科技的陌生。他說：「未有IG、Facebook、社交平台，大家都會覺得係呃人，因為你未了解就會咁覺得。認識一樣嘢，必需要透過多啲宣傳同教育，我諗我接觸呢樣嘢都係幾個月。頭先Amen都解釋過，NFT係一個科技，可以係呃人，亦都係幫人。唔識咪學囉，賺到嘅除咗係錢之外，仲可以賺到一啲到底而家世界發生緊咩事嘅知識。」