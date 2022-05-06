大佬B狄龍夫婦齊聚陳國坤豪宅　合唱肥媽飲歌《友誼之光》好熱鬧

曾在《古惑仔之人在江湖》中飾演「大佬B」的吳志雄在圈中人緣甚廣，日前他相約一班好友聚會，並拍片記錄了眾人歡聚的一刻：「五一假期，我和太太跟一班好朋友吃飯，和肥媽、國坤、狄龍，一齊唱首友誼之光，送給大家！」片中所見陳國坤一邊彈結他，一邊唱歌，在場的還有肥媽Maria Cordero、狄龍同太太陶敏明、大佬B同太太等，而黃伊汶（Emme）就負責揸機影相拍片，期間她更送上一紥鮮花給肥媽，枱上擺放了酒杯，眾人都情緒高漲，齊唱《友誼之光》，現場氣氛十分熱鬧！



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去年9月大佬B嫁女，不少藝人都有出席喜宴。（微博@大佬B吳志雄）

肥媽在晚宴上還送了一對龍鳳鈪給新娘子。（影片截圖）

重溫盛大婚宴：

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雖然大佬B未有透露今次聚會的地點，但從片中的長滑梯可見他們是在陳國坤的複式豪宅內相聚。近年已淡出娛樂圈轉行從商的Emme早前透露已將手錶生意賣盤，專心相夫教子，她亦不時在IG分享生活點滴，令其居住的複式豪宅曝光，相中所見豪宅客廳空間非常闊落，除了有一部超大電視之外，還擺放了長梳化，估計可坐到6至8人，樓底夠高，空間感十足，而特別之處就是Emme更為陳真打造長滑梯。為了培養囝囝閱讀的興趣，Emme屋企更設有「迷你圖書館」，書架上擺放了各類圖書，閒時Emme亦會陪囝囝一起畫畫，複式豪宅更設有超大露台花園，一家人隨時都可以在花園裏野餐，享受親子樂！

點擊下圖睇複式豪宅：