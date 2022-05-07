孫慧雪升呢做圈中富婆　大學已身兼多職：廿幾歲已經儲夠50萬

孫慧雪（雪雪）近年淡出電視圈成功轉型做KOL，更憑實力打入今年的「十大KOL排行榜」，吸金力極強！日前，雪雪就去到YouTube節目《絲打圍爐》分享多年來的儲錢和投資心得，她更自爆二十幾歲已儲了50萬元，非常厲害！

孫慧雪吸金力極強！（IG/@snow711）

大學時間已經身兼多職，非常勤力！（IG/@snow711）

雪雪稱大學時期已經身兼多職，更會將所有錢放入儲蓄戶口：「讀大學我已經係做Model，去唔同展覽做，嗰陣好好賺，一個鐘已經有幾千蚊。我記得試過AV展，唔係睇嗰啲AV，即係音響器材，係有成3000蚊一個鐘。除咗Keep住做Model，然後有做兼職文員，加上我本身讀中文，我有做埋兼職嘅雜誌記者，同埋星期六日我有做售貨員，所以我係好快儲咗筆錢，廿幾歲已經儲夠50萬。」

好慳家！（影片截圖）

雪雪之後就在25歲時於尖沙咀開設時裝店，首次創業做老闆，兩年後再轉型到網上發展。另一方面，雪雪更稱自己是零購物慾：「就算一折都吸引唔到我買嘢，每次買嘢之前都會問自己係想要定需要，每次都係想要，跟住我就唔買。（永遠都係需要先買？）係呀，我好忍到㗎！我真係好變態，特登網購擺入購物車，當自己買咗。」雪雪雖然身兼多職，但同樣認為買磚頭是最保值：「我一儲夠錢就即刻去買樓。」她更於去年與4位朋友合資逾百萬，在新蒲崗開設食材店，在疫市中賺不少，絕對是圈中富婆。

叻女！（影片截圖）

點撃下圖睇雪雪素顏極少女：