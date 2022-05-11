360秒人生課堂｜林盛斌爆初入行被嫌「阿豬阿狗」　感激曾被嘲諷

無綫綜藝節目《360秒人生課堂》，由主持林盛斌（Bob）請來不同界別及各有經歷的嘉賓，以360秒的演講娓娓道出他/她的人生故事。節目轉眼已來到最後兩集，這兩集內容將延長至45分鐘，演講嘉賓先後有以棟篤笑角度講述歧視問題的印度裔香港人阿V、曾因陷全身癱瘓難關、一度有意尋死的嚴楚碧Rabbi、面對「淪落」指控的Sales陳迪豪Tony、以及感激亡母無私付出及照顧的魯振順。Bob更會以壓軸演講嘉賓身份，講述自己入行初期如何遭受冷眼，以及感激嘲諷過他的人成就今時今日強大的自己。

Bob講述自己的故事。

Bob說：「記得當年喺電台冇節目做，突然有一日有機會畀我錄電台廣告，平時錄廣告嗰位DJ係啤梨（葉文輝），嗰日佢唔舒服，但個廣告又趕住出街，監製一見到我行過就話：『你啦！』就係咁，我錄咗我人生第一次電台廣告，我好開心，好畀心機。個客聽完第一句就問：『呢把聲邊個嚟？阿Bob？乜水嚟架？你唔好搵啲阿豬阿狗去錄我啲廣告吖。得得得，個廣告唔出街住，你等啤梨好番先再錄啦。」

魯振順則對已離世的母親、一直默默支持其追尋演員夢表達謝意：「阿爸唔贊成我參加訓練班，但阿媽冇理佢，佢只係叫我畀心機做好自己、爭番啖氣。嗰時實習要做甲乙丙丁、行行企企，根本冇得瞓冇得休息；咁一有得瞓就梗係死命咁瞓、乜都唔食啦，但我阿媽就坐喺床邊，用個匙羮將啲食物塞落我個嘴度話要食嘢，佢話：『唔食嘢冇營養會死架』。」

魯振順大談他的媽媽。

另外三位素人嘉賓的分享，亦包含了有趣、感人、啟發思考等多重元素，當中因為20年前一場嚴重交通意外、苦陷全身癱瘓危機的Rabbi，其故事更是相當勵志：「我媽咪一路好埋怨點解會咁，都會令到我哋唔開心，我話不如我哋放低啦，就算殺咗嗰個人，我都唔可以好番，點解唔諗吓開心去面對同康復？」最終Rabbi憑藉驚人意志、配以九個月時間的努力、令雙手逐漸恢復活動能力，並向著最終能站起來的目標進發：「希望大家珍惜自己生命，只要留住條命，就會有機會。」