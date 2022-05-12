余德丞離巢後亮相Now TV講波　講感受曝光跑馬地豪宅與郭富城為鄰

前無綫上位小生余德丞今個月宣布離巢後，密密接Jobs，除了與鄭裕玲（Do姐）到商台擔任《口水多過浪花》客席主持外，最近亦亮相Now Sports節目《Football Party Room》，同場還有「ViuTV一哥」強尼、ERROR成員保錡及專家Dickson等。

余德丞稱第一次冇尷尬且非常舒服！（影片截圖）

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余德丞在最新的YouTube影片中稱收到Now Sports的邀請後立即做功課，他當日亦與其他藝人相處融洽，他更留言：「真係未試過咁 care free 去睇一場波，可惜第一次已經係大結局，咁啱歐聯又無 partyroom，希望下季有機會再玩過。再一次衷心感謝每一次拍檔主持，充分感受到你哋嘅火花。」影片最後，余德丞在自家跑馬地豪宅樓下拍片講感受：「終於收工返到屋企，我估唔到大家咁愛鍚我，俾咁多機會同包容我，每一個人都對我好體貼，好好。多謝佢哋令我第一次冇尷尬同舒服，多謝你哋。」

跑馬地豪宅樓下講感受！（影片截圖）

郭富城都係鄰居！（影片截圖）

郭富城居住嘉園多年，事業一帆風順。周秀娜、余德丞近年亦先後搬到上址。(VCG)

余德丞出身富貴家庭，畢業於名校香港華仁書院，又曾是香港游泳代表隊成員，他與父母同住在跑馬地嘉園的二千萬豪宅，跟天王郭富城是鄰居！有傳，他還和父母聯名擁有多個總市值逾半億的豪宅單位，即使離巢亦不愁生活！

一直非常低調！（IG/@yuduck）

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