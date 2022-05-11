鄭嘉穎陳凱琳冇七年之癢　着情侶波鞋放閃：餘生繼續和你一起牽手

鄭嘉穎與陳凱琳（Grace）在2018年於峇里島舉行浪漫婚禮，正式結為夫妻，婚後Grace相繼誕下大仔Rafael及細仔Yannick，一家四口幸福美滿。其實鄭嘉穎與Grace是在2015年合作拍攝TVB劇集《殭》而擦出愛火，為了慶祝兩人相識相戀7周年，今日（11日）鄭嘉穎在微博高調放閃：「攜手走過第七年，我們已是兩個孩子的爸爸媽媽，七年間，經歷了人生中的歡樂、痛苦，而我們依然彼此相守，沒有七年之癢，只想餘生繼續和你一起牽手。」



相識相戀7周年！（微博@鄭嘉穎KC）

相中鄭嘉穎穿上深藍色西裝襯白Tee，而Grace就穿上白色吊帶裙，兩人一時深情對望，一時又互攬，更穿上情侶波鞋，Sweet到爆！而Grace亦有發文慶祝：「今年已經是我和Kevin相識交往的第七年，很多人都說感情會有七年之癢，再濃烈的感情也敵不過時間的沖淡，可是我們生活自從有了彼此，從來不會感到無聊乏味，雖然我們也會像普通情侶那樣拌嘴，在相處的這道課題上不斷探索，可是當你認定對方就是對的人，你就會願意為他/她遷就妥協，只有互相包容互相愛護，感情才能細水長流，餘生還請多多指教。」其實當年鄭嘉穎和Grace曾因為雙方年紀相差22年而被冠上「父女戀」之名，加上Grace家底豐厚，兩人背景有一定差距，這段戀情不被看好，但兩人就用行動證明愛情不會被年齡所限，更愈來愈恩愛，羨煞旁人！