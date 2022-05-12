林保怡西貢豪宅大廳結他牆型到爆　投資物業從未失手愛買跑車

現年56歲的林保怡（Bowie）近年非常低調，甚少公開露面，但他亦有不時在社交平台分享近況，同一班粉絲互動。日前Bowie上載了一段在屋企抹地的短片，並寫道：「疫情下的日常：狗狗喜歡坐在地板上，要做好清潔衛生，也要給狗狗洗乾淨手腳，健康飲食之外多運動呀。」片中所見Bowie的愛犬趴在大廳的地板上，而Bowie就先用吸塵機打掃，再用布抹地，非常細緻，但網民的焦點就放在大廳牆上的結他！



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Bowie曾在TVB劇集《天與地》中飾演鼓佬。（劇照）

據知Bowie在2017年買入一間近海望山的西貢豪宅，環境清幽舒適，屋內佈置簡約，而大廳這面掛滿結他的牆絕對是亮點。其實Bowie在入行前曾參與業餘樂隊，更成為鼓手，他亦曾在TVB劇集《天與地》中飾演鼓佬，但原來他是結他發燒友！憑劇集《金枝慾孽》在內地大受歡迎的Bowie，在2011年毅然離巢並轉戰內地發展，拍攝了不少劇集及電影，密密吸金，不但豪花600萬買林寶堅尼跑車，更被爆購入逾半億的半山豪宅，他曾在內地節目《廚房的秘密》中公開豪宅，大廳的櫃擺滿獎座，而露台更盡覽山景海景。

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近年產量大減的Bowie推了不少劇，還成立自己的製作公司，2020年曾監製兼出演ViuTV劇集《歎息橋》，大獲好評。早年在內地密密拍劇收入可觀的Bowie，在2015年返港居住，雖然身家豐厚，但平日生活簡樸，他曾在接受傳媒訪問時直言自己着二手衫，很少應酬，平日喜歡爬山，基本上沒有大花費，但就喜歡買跑車，而Bowie投資物業亦從未失手，生活無憂！

Bowie一向視愛犬阿水如家人，每日會帶阿水外出散步，更會一起去游水，可惜曾經歷大病做手術的阿水在去年離世。（微博@林保怡）