袁嘉敏 (Candy) 於4月1日突然在IG炮轟鍾培生父子是人渣,表示:「One year with the Cheung, what a nightmare. (在鍾家的一年是一場噩夢)」直斥鍾氏父子絕非好人,人品很有問題兼有古怪要求,事件震撼全城。而Candy在驚天大爆料後已離港出走,到了法國波爾多展開新生活兼且歐遊探朋友,預計會到7月才返港。

Candy亦有不時於IG分享她在當地的鄉郊生活。她昨日於IG story曝光了她的最新近照,在當地生活了將新一個月的她,看來瘦了一圈,臉也尖了,顯得更加靚女,難得是身材無跌Watt。她表示該處的網絡極之緩慢,上載一條影片竟要用上2日時間,而她在百無聊賴等待之際,就是看看草原上的羊,無聊得來又安逸寫意。

Candy早前突然驚天大爆料。(袁嘉敏ig)

