20年亞姐亞軍何雙妍月初結婚　嘆因為疫情婚禮不停改

亞軍何雙妍（Vicky）於2020年參選《亞洲小姐》並且奪得亞軍，卸任後一直都有拍戲等工作，Vicky與男友已經一起超過4年。二人相處亦很融洽，大家都覺得是時候結婚，但由於疫情關係，結婚的事都斷斷續續籌備了一年多。Vicky亦表示婚後不會太大改變，將會繼續工作，之前一直都有拍戲及拍廣告等，加上自己太喜歡拍戲，希望未來可以與各大平台合作，或有新公司接洽增加機會。

季軍高文君、冠軍蔡小蝶及亞軍何雙妍（葉志明攝）

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Vicky於5月初時正式成為人妻，而今次婚紗晚裝都是她親自挑選，晚裝方面雙妍選了亞姐活動上穿過的紅色裙，Vicky表示選這條裙是因為情意結：「因為以前宣傳時化妝和髮型都不太配合這條紅色裙氣質，但今次化妝髮型是自己選擇，所以特意穿回這條紅裙，拍攝pre-wedding照片。」Vicky表示其實卸任後已計劃結婚，但因為疫情一路反反覆覆，所以中間都好煎熬，計劃需要不斷改變。Vickey亦否認因為想生小孩而結婚，而是覺得與男友已經同居超過4年及認定對方為終生的伴侶，所以決定結婚。而婚禮當日Vicky曾邀請同屆的林寶玉（Connie）及李穎仙（Ria）前去觀禮，可惜Connie當日不在香港未能前往，故只有Ria前往觀禮Vicky亦慶幸自亞姐比賽完後大家都可以成為閨蜜。

Vicky與男友結婚 (何雙妍提供)

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