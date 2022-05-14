何天兒離巢7年後重返TVB　上李佳芯節目外貌再「進化」唔輸視后

視后李佳芯（Ali） 最近夥拍黃霆鋒主持myTV SUPER Original原創清談節目《夢中．情．人》，節目更邀請到已離巢7年的何天兒（前名何傲兒）重返娘家！

39歲視后李佳芯獲TVB解凍後，接job接job到冇停過手！（IG/@tingfung0602）

節目以探索夢境為主題，Ali皆會邀請各範疇的專家，包括精神科醫生、心理學家、占卜師、催眠師及解夢師等，從不同角度認識夢境。每集更會邀請嘉賓或觀眾，提供真實個案，分析夢境內容，以幫助嘉賓或觀眾解開其夢境之謎。當中的嘉賓包括：方力申、陳蕊蕊、楊潮凱和何天兒等等。現年33歲的前港姐何天兒近年已經淡出香港娛樂圈，積極北上做網紅。

何天兒重返娘家！（IG/@koching）

二人曾一同拍劇！（影片截圖）

美！（IG/@yuiyuiyuri）

點撃下圖睇節目嘉賓：

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照片可見，久未露面的她愈來愈靚，外表與當年相比差距甚大，外貌各方面都比以往「進化」不少。何天兒於2008年參與處境劇《畢打自己人》飾演千金小姐葉志如一角而為人熟悉，但未能一躍上位，2011年在另一處境劇《誰家灶頭無煙火》飾演全定琪一角重新獲得認同。而她最為人熟悉的就是曾與比自己大51年已故的林建名譜爺孫戀再變契女。不過當年何天兒疑不勝輿論壓力公開跟林建名劃清界線，令林建名在傳媒面前哭訴女方不接他電話，何天兒及後更戀上西貢地王之子周子揚，令他大感受傷。