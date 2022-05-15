「火雲邪神」梁小龍首談被封殺內幕　拒寫悔改書被迫息影近20年

現年74歲的梁小龍曾與李小龍、成龍、狄龍一起被稱為香港演藝圈「四小龍」，當年梁小龍憑劇集《大俠霍元甲》中陳真一角享負盛名，但之後就沉寂多年，直至2004年才重回大眾視野，在電影《功夫》中飾演火雲邪神再次爆紅。近日梁小龍拍片大談自己息影近20年的原因，更剖白被封殺的真相。



梁小龍當年因飾演陳真而打出名堂。（影片截圖）

1981年梁小龍因劇集《大俠霍元甲》而爆紅，翌年他在《陳真》中更擔正做主角，憑拳拳到肉的真功夫令人大開眼界，80年代中期他應邀到內地發展，當時他曾發表過一番言論：「這是我人生中第一次踏上自己的祖國，觀眾對我熱情友好如親人，讓我深受感動，作為一名中國人，我默默的祝福祖國經濟的騰飛！」結果梁小龍因而遭到封殺：「當我回到香港的時候，發現原來我已經是黑名單，當時我想我都工作了那麼多年了，很累很累，算了吧先休息一段時間吧，我還以為他最多搞我一年，一年兩年最多吧，反正我真的太累了。結果不是的，一年過去了，兩年過去了，好多記者看見我就問我為什麼不拍戲，當時我也沒有把真正的原因說出來，我也不想得罪台灣政府。」

梁小龍拍片大談自己息影近20年的原因，更剖白被封殺的真相。（影片截圖）

雙方因為對悔改書的內容未能達成共識，再次談不攏。（影片截圖）

結果等了三年，仍然沒有人找梁小龍拍戲，令他陷入經濟困境，當時台灣自由工會以言論不當為由，要求梁小龍寫悔改書，但他就拒絕了這個要求：「什麼悔改書？我回自己的國家演出有什麼錯？」不肯屈服的梁小龍亦直言山窮水盡，後來有一位好友勸他再考慮一下寫悔改書，但雙方因為對悔改書的內容未能達成共識，再次談不攏，自此沒有人再找梁小龍拍戲，他亦因而被迫息影，淡出演藝圈。

息影近20年後，梁小龍獲周星馳邀請，出演《功夫》中的大反派火雲邪神一角，重回觀眾視野。（影片截圖）

梁小龍淡出演藝圈後曾在國外開餐館，又曾在內地開賓館、酒樓，生意做得有聲有色，直至周星馳多次邀請他出山，出演《功夫》中的大反派火雲邪神一角，重回觀眾視野，但他與周星馳卻發生矛盾，公開痛批對方太虛偽，雙方關係徹底鬧翻。之後梁小龍陸續參演了不少功夫電影，包括《打擂台》、《不二神探》等，近年梁小龍已經產量大減，去年他與元華、元秋等主演的內地網絡電影《火雲邪神》系列上映，但因電影劇本與製作質素差，被網民狠批消費星爺，而梁小龍現時除了現身各種武術活動指導後輩之外，亦積極經營直播帶貨！

但梁小龍其後與周星馳卻發生矛盾，公開痛批對方太虛偽，雙方關係徹底鬧翻。（視覺中國）

去年梁小龍與元華、元秋等主演的內地網絡電影《火雲邪神》系列上映，但因電影劇本與製作質素差，被網民狠批消費星爺。（電影海報）