陳智燊直擊香港機場情況近乎冇人︰燈油火蠟都應該蝕到入肉喎

陳智燊（Jason）日前掉低老婆宋熙年（Sarah）和兩個囝囝飛英國，他在YouTube拍片分享在機場的情況，因為疫情的關係，香港機場的人流相當少，非常冷清，他又感嘆︰「好難想像，呢個機場，每粒鐘飛一班機，點維持？」



Jason與Sarah有兩個兒子，一家四口好溫馨。（IG@rahrahsong）

Jason早前飛倫敦。（YouTube影片截圖@SARAH & JASON）

機場好少人。（YouTube影片截圖@SARAH & JASON）

今次飛倫敦的Jason表示自己3年沒有去機場出發，見到多個大堂目測都只有幾個人，他說︰「其實好靜，唔係以前，以前好繁忙好多人咁。」他又說︰「我以為離境少人，到港仲少人，樓下係吉㗎，全吉啊！」時間是晚上的8點，除了人少外，大部分店舖和餐廳也沒有開，Jason說︰「今晚成晚得4班機咋，4班機啊！」他後來表示︰「我諗到一個機場咁少人嘅優點，啲廁所好乾淨，好乾淨！」而等上機時，他感嘆︰「好難想像，呢個機場，每粒鐘飛一班機，點維持？燈油火蠟、清潔同事、手續費都應該蝕到入肉喇喎！」

Jason熱到忍唔住除口罩。（YouTube影片截圖@SARAH & JASON）

上機之後，Jason表示︰「好彩呢班機起到飛，因為而家香港嘅規矩係如果飛倫敦，或者倫敦飛返嚟香港，班機有唔知好似話超過5個個案呢，咁呢班機就要停飛7日（後來改為5日），5個個案喎？容乜易啫。所以今晚飛到，又唔可以話開心嘅，好掛住阿仔、阿仔同老婆。」而之後他亦會再拍YouTube片分享在倫敦的情況。

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