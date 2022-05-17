張天賦下月舉行音樂會　樂迷撲飛後先發現原來唱得3首歌

洪嘉豪（Kaho）與張天賦（MC）去年組成的「賦豪CP」開騷，深受粉絲歡迎。（資料圖片)

隨著疫情逐漸緩和，唔少歌手都爭取時間開騷，日前MC張天賦出席活動時，透露公司已有計劃為佢開騷，至少一至兩場。話口未完，昨日(17日）MC發文指自己將在6月11日舉行戶外音樂會，仲話「到時一路聽住我唱歌一路享受good times啦！」消息一出，唔少賦二代即時上網買飛。

其實呢個名為「ARTAVERSE」嘅音樂會，將一連兩星期在中環海濱活動空間舉行，除MC之外，仲有陳柏宇、Dear Jane、RubberBand、黃妍等，音樂會門票為380元正，用Mastercard優先訂購仲有9折。就咁睇，呢個價錢都確係優惠，所以MC場係開賣唔夠一小時就已宣告售罄！之不過當大家滿心歡喜可以聽MC現場演繹《反對無效》、《Good Time》、《小心地滑》等歌曲時，MC在晚上於限時動態發文表示「這個不是演唱會,到時會帶嚟3首歌，仲有展覽睇」……雖然話音樂無價，但主辦方以「音樂音」作為宣傳，並且收費380元，最後原來只唱三首歌，唔少買咗飛嘅網民都有感被「呃」，而主辦公司亦即時將宣傳帖中嘅「live concert」編輯成「live performance」，成件事即時唔同晒。

MC場的門票昨日開賣後火速售罄。(網頁截圖）

門票開售時，未有提到洪嘉豪為11號的演出嘉賓。直到今日主辦公開時間表才發現MC將與Kaho同場。（ IG圖片）

唔少網民紛紗在主辦方IG留言要求退票，原因係宣傳帖中有誤導成份。而在今日(17日），身為其中一位的主辦方耀榮文化發帖表示「如有關字眼引起誤會，ARTAVERSE宣布於2022年5月16日至17日內成功購票人士，可於7日內電郵至KKTIX申請退票 (support@kktix.com)， 退款將會聯同手續費全數退回客戶。」而原先11號嘅MC場，亦新增了洪嘉豪。有「院友」(洪嘉豪fans專稱）認為喺門票售罄之後，先加入洪嘉豪，到底用意何在？並問如果想入場支持洪嘉豪的話，是否要等有人退票先可以再購買，十分不滿主辨的安排。