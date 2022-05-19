陳約臨完約TVB即過開電視　監製張志明力撐︰就算錯都係錯嗰次啫

早前傳出藝人陳約臨（Kelly）離開TVB的消息，而《香港01》曾向陳約臨查詢她之後的工作大計，她承認已完約，並謂：「最近工作安排當中，未方便做訪問，謝謝。」而日前有消息指Kelly將會過檔香港開電視，《香港01》記者向Kelly和已過檔余詠珊新公司「好好製作」的前TVB監製張志明（B哥）查詢，二人同步確認消息。



Kelly承認會過檔香港開電視。（IG@yeuklam）

Kelly回覆《香港01》記者時承認會為香港開電視拍節目，她說︰「係啊無錯啊，我會過開電視，會去開電視幫佢哋手拍旅遊節目遲啲，專門做日本旅遊節目，我又可以搵我老公加做嘢，實在係兩全其美！」被問到為什麼不選擇留在TVB，她只強調︰「因為有機會去日本拍旅遊節目，加上丈夫喺日本，兩全其美。」而為香港開電視節目《疫境中的餐桌》擔任監製的張志明亦承認真有其事，他說︰「係啊，我會搵佢幫我做啲旅遊節目，佢會幫手去日本拍攝節目，反正佢老公都喺日本。」

Kelly表示因為工作之餘，又可飛日本見老公，是兩全其美。（IG@yeuklam）

現年26歲的Kelly加入無綫5年，工作上的發展一般，以主持工作為主，主持過《3日2夜》和《體育新世界》等節目，亦曾是《娛樂新聞台》的主播，但她因為去年8月在東京奧運採訪男子花劍個人賽金牌得主張家朗而「聲名大噪」，網民指她的表現有失專業，之後有傳她因為失禮的行為而要停工過冷河，事件發生之後，她只在東奧慶功及《野外步出2》其中一集出現過，工作量極低。而早前她與美日混血男友已註冊結婚，她當時曾表示不會放棄幕前的工作。

陳約臨在東京奧運採訪張家朗時因為「粉絲上身」而被網民怒轟。（影片截圖）

去年11月在東奧慶功活動上，陳約臨提到訪問張家朗一事時，承認自己不夠成熟。(資料圖片）

雖然Kelly曾被網民狠評，但監製張志明力撐Kelly是一位好主持，他接受訪問時說︰「其實由Kelly入嚟TVB開始，我請佢入嚟，跟住幫手做體育組，跟住又幫我做娛樂新聞台，跟住又幫我做《3日2夜》，又幫我去上海拍《眼睛去旅行》，其實好多旅遊節目佢都幫我搵料，幫我做晒所有嘢，佢做旅遊節目係真係做得好好！所以我覺得就算上次話佢去東京奧運做得好唔專業都好啦，就算錯晒都係錯嗰次啫！我上次都係撐佢㗎，但係佢嗰時幫我做啲旅遊節目佢表現真係好好喎，所以佢今次唔同TVB續約，我有旅遊節目做，或者有其他節目做，我都會搵佢幫手！」

監製張志明（B哥）過檔「好好製作」，並邀請Kelly幫手主持旅遊節目。（葉志明攝）