周國賢肌肉迷暈小學生歌迷　功課中以「堅硬」一詞讚美Fit爆身材

現年42歲的周國賢（Endy），2020年時為拍攝電影《一秒拳王》而密密操肌肉，身材Fit到不少粉絲見到都忍不住派心心眼，曾經曬出爆肌照片後，令不少網民大叫：「地拖嚴重缺貨！」儘管最近周國賢少有曬肌肉，但是仍有不少人都他的身材念念不忘。

儘管最近周國賢少有曬肌肉，但是仍有不少人都他的身材念念不忘。（IG/@koholaendy）

Endy昨日（18日）在Instagram曬出多張圖片，當中見到格仔紙上寫着：「周國賢有很堅硬的肌肉，因為他辛辛苦苦做運動。」有歌迷分享這是自己大女的功課內容，這位小歌迷從小就受到媽媽的影響，先是聽Endy的演唱會作為胎教，隨後因為疫情爆發，常常留家中連續聽了幾個月Endy的歌曲，在這種情況下令囡囡同樣變成Endy的歌迷。

（IG/@koholaendy）

在功課中見到這位小歌迷明顯被Endy肌肉迷暈了，在使用「堅硬」一詞造句時，居然是想起了Endy的肌肉，這個情況令Endy笑哭不得，更在帖文中寫道：「而家啲小學生嘅文學造詣，真係令我罕感動#周國賢有很堅硬的肌肉? #為咗未來社會棟樑我好難唔依家就即刻去做尖」，以網民則笑讚小歌迷有品味：「操拍一秒拳王嗰時真係好辛苦㗎，呢位小朋友識啲嘢」，場面非常好笑！