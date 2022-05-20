吳婉芳二子胡智同首個畫展揭幕 靚仔大隻堅稱冇興趣入行

前港姐吳婉芳（May）二子胡智同（Lynus）首次個人畫展「胡智同：色彩的巡禮」於今日（20日）正式揭幕，Lynus一身casual打扮與媽媽一起亮相，對於籌備了6年的畫展終於問世，他也表示很開心：「因為我哋想做一個concept gym（概念健身室），好想開咗個畫展先開個gym，咁啲人就會有個question點解會喺個gym度開畫展呢？第二就係話，點解會開呢個畫展先嘅？其實gym同art係同一樣嘢嚟嘅。」

Lynus希望通過畫作去傳達積極的觀念。（梁碧玲攝）

綜觀Lynus的作品，畫風抽象，色彩豐富，他表示：「我不嬲都幾鍾意顏色嘅，我覺得顏色好易吸引人，因為你一見到幅畫好鮮或者好多色，咁你會望；第二就覺得express（表現）到我想表達嘅嘢，因為我其實可以畫到好深奧，但通常嘅人都係對顏色係最易會明嘅，即係可能我畫幅畫係好暗嘅，咁你應該係即刻聯想到可能好deep嘅畫，或者可能好鮮色嘅，咁你就可能覺得係開心啲嘅畫，我覺得係一個好好嘅方式去講個message（信息）。」

Lynus鍾意用豐富的色彩表達。（梁碧玲攝）

對於作品傳達的理念，Lynus坦言：「我會想係一個positive（積極）嘅impact（影響），因為呢個exhibition supposedly係一個行入嚟就會係一個self-reflection（自我反思），所以呢度周圍都係鏡，咁你一路行過嗰個painting就會見到自己個樣喺度，係一個self-evaluation（自我評鑒）同埋一個去思考嘅過程。」

Lynus表示媽媽對自己影響深遠。（梁碧玲攝）

今年26歲的Lynus身材高大壯碩，外貌繼承媽媽優良基因，因此受到不少網友關注，不過他多次透露對入行並無興趣：「其實我開呢個gym room都唔係因為我，係開來畀人知道gym同art呢個concept，希望啲人見到呢個地方唔係諗起係我，係諗個whole story，或者見到就係呢個係gym同art嘅concept。」

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