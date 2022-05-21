陳敏之爆《富貴門》演員超豪爽「萬歲」行徑：幾箱箱咁搬入嚟！

陳敏之近年將個人YouTube Channel 搞得有聲有色，人緣極好的她不時會請圈中朋友上節目大爆猛料，為大家提供不少花生！最新一集她就親自上場爆圈中秘聞，除了解構「藝人萬歲」的行規，更直指江嘉敏有「肉地」是易肥體質等等。

陳敏之最難忘拍《富貴門》，因為個個都好富貴！（影片截圖）

陳敏之直言：「劇集入面我哋係咁樣分，你千奇唔好無啦啦話萬歲，即係我哋呢啲做𡃁嘅，我哋自己會分，係一種尊重唔係鬥叻，我諗係一個行規，我記得當年拍《富貴門》，真係好富貴，勁多超紅嘅演員，羅嘉良、呂良偉、郭可盈、袁詠儀、戚美珍，數唔晒！無論去到邊，佢哋乜都萬歲，一定係請晒全crew人、全廠，甚至係化妝間同服裝間，好多人，佢哋會叫助手去唔知邊間跑馬地嘅茶餐廳買啲好好味嘅蛋撻或者好正嘅咖啡奶茶，幾箱箱咁搬入嚟請大家食。」她更提到拍《溏心風暴3》關菊英亦十分好人：「佢係不停請我哋食嘢，好大方同好Shareing，司琪姐又係。而家就係啲男女主角輪住請，其實開工都幾開心㗎！」

菊姐最大方！（影片截圖）

她更透露自己在《黯夜守護者》做火鍋店老闆，因此會在開工前先買餸，再不停打邊爐：「由開廠打到天光，食到頂唔順，江嘉敏應該有肥，其實佢係有肉地，佢係Baby Fat，佢係容易肥，所以佢成日見到我都話我累死佢。」食量驚人的她更指只有李彩華能與她一較高下，二人更曾一餐叫8碟餸食，被豹哥（單立文）形容為「大食死女包」！

江嘉敏最易肥！（影片截圖）