「荃灣豬肉檔AK」威威極速爆紅有原因？　背後竟然有強大勢力撐腰

「荃灣豬肉檔AK」威威（劉宋威）因為貌似「亞洲舞王」羅志祥、郭富城和MIRROR成員Anson Kong（AK，江𤒹生）而爆紅，不但吸引大量街坊爭相合照，更有粉絲為其開設Facebook群組「荃灣鮮肉威威應援團」，至今已經接近1.5萬人加入，最近還獲得廣告商垂青，非常犀利。前晚（19/5），現年36歲的威威突然在Instagram、Facebook和YouTube三大平台開設專頁，更上載影片宣布出道，他在片中說：「呢到會分享自己煮嘢食心得同日常生活！」為粉絲送上驚喜。

荃灣AK豬肉佬威威正式出道 分享下廚心得做新一代「師奶殺手」

「荃灣豬肉檔AK」威威在最新片段中仍然未以真面目示人。（IG/@waiwai_608）

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相信不少粉絲都留意到新片中，除了有威威自我介紹對白，還有幕後人員的笑聲，所以認定威威背後有專業團隊支持，團隊目的是要把威威捧成新一代「師奶殺手」，當中更有人覺得威威由出現到爆紅以至出道都是經過一系列部署。事實上，威威背後的確強大勢力支持，他工作的「鮮味」其實是建華集團旗下鮮肉店，之前《香港01》報道過的威威「經理人」文哥，正正就是建華集團的區域經理。

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建華集團是香港最大豬肉零售商，以及最大食品零售商之一，旗下擁有逾1000個銷售點，它以「香港街市」品牌管理多個領展商場街市，亦擁有數十個凍肉、蔬果、超市等零售店品牌，包括「本灣水產」和「FRESH 新鮮生活」。建華集團管理及營銷手法一直為人詬病，《香港01》不但曾報道旗下街市的垂直壟斷情況，亦報道過旗下街市有商戶「被安裝」支付寶而不知，事後卻被索取月費的情況。

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