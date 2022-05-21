唐詩詠揭對愛情失望經歷　前度Check電話成癮：睇晒兩年對話記錄

唐詩詠（Natalie）昨晚（20/5）現身網上節目《絲打圍爐》與主持人楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）大談舊情史，詩詠重提曾有一位多疑的前度無時無刻都要Check電話，更將她兩年來與朋友的電話記錄由頭看一次，非常誇張。當面對男朋友出軌時，詩詠曾經用不同方法應對，最後奉獻大家「千祈唔好去搵證據！」



唐詩詠現身《絲打圍爐》與蝦頭和Shiga大談舊情史。（影片截圖）

詩詠重提得知前度出軌時的經過，她說自己擁有很強的第六感，在拍拖的過程中，很快便會知道對方出軌。她曾經試過不斷找證據證明對方出軌，最終卻令自己非常難過：「拍拖情侶太親密、日日見，一啲好小嘅行為，已經好易Feel到對你嘅愛係多咗定少咗。我Feel到佢有小到，就突然間，有啲第六感覺得要睇一睇佢電話。」

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詩詠續指沒有任何一個女人會忍受到另一半出軌，但卻奉獻各位千萬不要找對方出軌的證據：「當你開始睇（對方）電話，你係停唔到。而嗰樣嘢係會不停重覆，我搵到佢出軌證據，但嗰刻你會唔會選擇分手呢？可能又唔會…我試過不停搵啲嘢去令自己死心，但又冇死心，可能你亦Feel到佢愛我，女人一旦感受到愛就好難放棄。不停去搵證據嘅過程其實好戇居，係好傻…點解要令到自己咁唔開心。」她表示後來不再看男朋友的電話，可能對方都會出軌，自己亦有可能被蒙在鼓裡，但至少在拍拖的過程中，每一秒都是愛對方：「千祈唔好去搵證據！真係好戇居，好戇居，個天總會有一日話你聽，佢係出咗軌。」

當面對男朋友出軌時，詩詠曾經用不同方法應對，最後奉獻大家「千祈唔好去搵證據！」（影片截圖）

詩詠玩遊戲時要分享一次對愛情最為失望的經歷，她說曾經有一位前度對自己非常不信任，並要求Check她的電話：「我冇秘密就畀佢睇，但佢食緊飯又睇，瞓覺前又係咁睇…佢唔係係咁咦睇，佢係睇晒你同嗰個人嘅所有對話，一部機可能保存啲對話兩年…佢就睇晒兩年嚟講過啲咩，點解我會知道呢？就係嗌交時，佢突然講一句，你曾經有同佢講過呢句說話，我自己都唔記得咗，但佢好有信心話你講過。」她直言沒想過對方會Check電話成癮，亦覺得對方非常不信任自己，因而成為最失望的愛情經歷。