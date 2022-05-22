任噏亂評｜《尋人記》只係聽方東昇講金句？　代表你冇認真睇節目

《尋人記》第一輯成功地獲得一致好評，在TVB最睇重的收視成績上也獲得22.8點，於10集內容的綜藝節目來說的確是十分亮眼。前幾日添食的《尋人記II》（或稱《尋人記2》）播出，承接住第一輯的優良傳統，出品依然沒有令人失望，笑中有淚，淚中也有意義。



《尋人記》曾獲《2022紐約電視電影節歷史及社會紀錄片》組別的銅獎。（歷史及社會紀錄片組別）

贏在起跑線 勾起大眾好奇心

觀眾會認為一個節目「好睇」，首要的並不是節目質素，而是觀眾對它有沒有興趣。《尋人記》系列以尋回「失蹤了」的人物為出發點，基於好奇心的層面，又同時有着可以勾起昔日回憶這兩個要點，《尋人記》系列可說是已經「贏在起跑線」。就以《尋人記2》最近的一集，「投訴王」安仔為例，《星期二檔案》未必人人睇過，但「投訴王」卻是那一代人的集體回憶。30多年前的人物的現況一定會引起大家的好奇心。

安仔明顯唔希望人哋歧視佢，到底安仔真正嘅內心世界係點？（截圖）

新聞報道式拍綜藝節目

《尋人記2》「投訴王」安仔這兩集，以一種輕鬆而寫實的方法去介紹安仔，令人覺得，他雖然愛投訴，鄰居、茶樓伙計、小巴司機甚至是親生哥哥都怕他，但卻有其可愛的一面。《尋人記2》便成功透過安仔日常生活身邊的人，第三身的角度出發去描繪出安仔最真實的一面。

安仔代表嘅唔止係佢本身，仲係代表香港社會上好多有精神障礙嘅人。（《尋人記2》截圖）

就好似某部網友在討論區的留言所說，《尋人記2》能夠很好地，無任何既定立場，客觀地為觀眾重新介紹這個「鬼見愁」一般的「投訴王」安仔，到底他真的是街坊口中的「傻仔」還是，他只是一個與大眾稍為不一樣，被人誤解了的平凡人？《尋人記2》最值得欣賞的一點，是到了最後，節目組都沒有給出一個答案，反而將安仔這些「報復式」行為交由觀眾判決對錯。

令人反思，才是《尋人記2》最想帶出的信息。（《尋人記2》截圖）

《尋人記》最成功之處

《尋人記》系列成功的原因，或最純粹的「好睇與否」，除了有輕鬆有笑，最重要的是節目能夠令大家反思。正如網民經常說：「呢啲人而家一街都係啦！」在2022年的香港「投訴王」安仔的個案可能只是其中之一。最神來之筆的部份是，雖然前段大部份時間都是輕鬆的，在最後才安排一個反高潮，從安仔與心理醫生交談之中，才解釋了安仔報復心理的因由，從而引導觀眾去反思：「我是不是錯怪了安仔？我是不是也曾錯怪了身邊這些比較另類的人？是不是也曾經叫過他們『傻仔』？」