方健儀時隔十年重返新聞枱做主播　網民like爆：回憶返晒嚟！

現年45歲的方健儀（Akina）曾經在無綫（TVB）擔任新聞主播，因報道新聞的專業形象成為不少網民的回憶，不過Akina於2012年離巢，結束六年的新聞主播生涯。2012年2月24號是Akina擔任新聞主播的最後一晚，在新聞結束時，Akina向各位觀眾道別：「多謝支持，後會有期，再見。」隨後方健儀離開新聞界之後，不時會以活動司儀或者KOL現身，正當大家都以為方健儀不會重返新聞枱前，誰料到她突然宣布自己「出山」，令這一句「後會有期」事隔10年終於發生。

方健儀（Akina）曾經在無綫（TVb）擔任新聞主播。（Ig/@akinafong）

方健儀昨日（20/5）在Instagram上貼出自己當年擔任新聞主播的舊照，在帖文中寫道：「突發！ 一晚『主播』，有網友叫我出山報新聞，機會來啦飛雲。10年後，我今晚堅係做返老本行！今晚7點、8點、10點、11點、12點，港台電視32台。只此一晚！️」令不少網民非常驚喜。原來方健儀為港台節目《抗疫快訊》擔任一晚新聞主播，在節目中見到方健儀穿上帶有港台Logo的衣服、頭髮整齊看起來一如既往專業。

方健儀時隔十年「出山」。（方健儀Facebook）

隨後方健儀再次於IG上分享自己時隔十年「出山」的心情：「離開10年，期間工作離不開主持、拍攝、錄影、直播。但當我重拾從前的工作模式，喺一條正規電視頻道，加上現場直播，正正經經報新聞，我係有少許緊張。」同時又向網民分享自己的準備功夫，而在帖文中方健儀表示：「下次報新聞，可能十年後了。多謝支持，後會有期」，儘管Akina只是當了一晚的新聞主播，不過網民紛紛like爆，留言表示：「保持一貫的專業，讓觀眾們回憶返晒嚟」、「早晨，健儀，期待您再做最佳女主播」、「為咗妳，特登轉去32台」。

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