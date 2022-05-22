劉德華Audi宣傳片涉抄襲　廣告公司極速認錯：團隊版權意識淡薄

劉德華日前為Audi拍攝廣告宣傳片，片中展示各地在小滿時節的風景，再加上劉德華的娓娓道來，解釋了小滿的由來，更傳譯了「不自滿，知不足」的人生哲理。不過影片發布後，卻被發現原來片中的文案抄襲自抖音用戶＠北大滿哥（下稱滿哥）的影片。



劉德華為Audi拍攝的宣傳片，其中的文案被指抄襲。（網上圖片）

對此滿哥亦拍片指出兩者相似之處，譬如「今天是二十四節氣的小滿，但是有一樣事情挺奇怪的。有小暑一定有大暑，有小寒一定有大寒，但是小滿一定沒有大滿，因為大滿不符合我們古人的智慧」、「小滿的這一天……麥穗開始逐漸飽滿，但是還沒有完全飽滿……」、「小滿代表了一種人生態度，就是我們一直在追求完美的路上，但並不要求一定要十全十美」等等。

劉德華Audi宣傳片，片中的文案抄襲自抖音用戶＠北大滿哥（下稱滿哥）的影片。（網上圖片）

今日Audi、廣告公司以及劉德華分別發出聲明，Audi方面承認是己方監管不力，並已下架有關影片。廣告公司M&C Saatchi亦承認己方版權意識淡薄，才導致這次事件，並表示會盡能力彌補對原創者的損失。劉德華則在華博上回應：「對原創我是百分百的尊重，對於今次事件，廣告團隊在創作過程中出現問題，對滿哥做成困擾我深感遺憾，Audi和廣告公司現正認真處理中。」看來今次事件只是Audi和廣告公司方面出錯，劉德華涉及其中實屬無奈。

M&C Saatchi廣告公司聲明。

劉德華Audi宣傳片涉抄襲，Audi發聲明。