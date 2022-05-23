王祖藍串TVB拍食飯戲其實冇飯食　吳啟華認同︰拍的都是假的菜

內地綜藝節目《開播！情景喜劇》近來在東方衛視開播，除了內地藝人外，一班港星亦會相繼出場，包括王祖藍、王浩信、張振朗、李子雄和高海寧等，由藝人以處境劇形式，重新拍攝過新一套短劇。王祖藍的隊伍叫做「無限訓練班」，似乎是抽TVB訓練班水，講述幾位新人被導演欺凌。而在宣傳片出現的吳啟華，則換上了李子雄。不過，有網民就瘋傳了一段花絮片段，記錄香港藝人們完成隔離後一齊食飯的片段，不過他們一開始並不敢起筷，直至王祖藍說︰「放心我們離開TVB，我們來了東方台了，有飯是可以吃的！」明串TVB平時拍劇食飯時的餸菜是不能吃的。



高海寧、張振朗、王祖藍亮相內地綜藝節目《開播！情景喜劇》。（微博影片截圖）

王祖藍先恭喜大家完成隔離，眾人乾杯飲水，然後陷入一片寂靜，大家都好拘謹，「你眼望我眼」，而只有王祖藍開始起筷食飯，見到大家的情況，他立即說︰「我們現在也是拍節目，也是真人秀，你們已經習慣了那種TVB拍電視劇拍晚飯的那種習慣，說不吃，有一桌飯在這裏，但是你不吃。」王浩信和張振朗等藝人才敢起筷。接着王祖藍說︰「放心我們離開TVB，我們來了東方台了，有飯是可以吃的！」他還幫王浩信夾餸，王浩信立即道謝。這時，吳啟華即說︰「我們在TVB的時候，拍的都是假的菜。（王祖藍︰是不是？這麼多年，啟華哥最有經驗。）對。（王祖藍︰有多少場吃飯的戲你都是真吃飯？）後來我學乖了，我自己就讓助理去幫我買真的菜，放在那裏，然後我真的可以吃一點。」王祖藍聽到就大呼︰「所以我們就狠狠地吃，狠狠地講話！」

王祖藍見大家都沒有起筷，所以說了一句︰「你們已經習慣了那種TVB拍電視劇拍晚飯的那種習慣。」（微博影片截圖）

吃飯時，高海寧亦大爆自己變了張振朗的普通話老師，同時花絮片亦剪輯了張振朗努力練習普通話的片段，的確好勤力，而且大有進步。而《開播！情景喜劇》的節目和花絮片出街之後，內地網民大讚張振朗的外表靚仔，但性格可愛搞笑，人氣正在急升中！

+ 14

講起TVB的食飯場口，其實阮兆祥和黎耀祥曾在節目《雙祥見》入面，分享TVB拍戲時的道具飯可否進食的，阮兆祥說︰「因為我拍過《皆大歡喜》，我哋成班人8個演員，坐晒喺張食飯枱，冇理由得3個餸，起碼都7、8個餸，但又發覺食唔晒，好似好嘥，唔環保，所以公司就決定咗，有4個餸係真嘅，有4個餸係假嘅，4個餸就好似啲日本餐廳出面擺嗰啲模型咁，所以你永遠都夾唔到嘅，但睇出嚟係好靚嘅，例如龍蝦就係其中一樣嘢，一定有龍蝦，永遠夾唔到，因為嗰啲係蠟嚟嘅，食唔到嘅。」而他們拍戲時最鍾意夾餸給別人，便有些動作可以做。

阮兆祥曾大爆其實拍食飯戲時，真的會有假餸。（YouTube影片截圖）

同場加映，高海寧嘅靚相︰