「賣魚MC」只想做普通人　強調自己唔靚仔：荃灣嗰個靚仔好多

荃灣街市豬肉店AK阿威最近爆紅，不少家庭主婦特意慕名前來集郵打卡、更在Facebook開設粉絲群組更新阿威每天的工作情況，鞋履品牌亦看中阿威的人氣邀請他拍廣告，全城突然掀起尋找街市靚仔的熱潮。



荃灣街市豬肉店AK阿威最近爆紅，不少家庭主婦特意慕名前來集郵打卡。（資料圖片）

+ 13

近日，有街坊在另一街市發現在魚檔工作的靚仔店員並將其影片放上網，隨即惹來網民熱烈討論，更稱這位青靚白淨的店員為「賣魚MC」。今日（23/5），《香港01》特意到街市尋找他的真身。記者到達時上前詢問他可否做一個簡短訪問，工作中的他禮貌表示不太方便，隨後再強調自己只想做一個普通人：「呢件事（多人討論）發生咗之後有好有唔好，可能啲人會話你紅咗，但另一方面係人多口雜，講得愈多，演變出嚟嘅問題就愈多，其實我只係想腳踏實地做一個普通人。」

有街坊在另一街市發現在魚檔工作的靚仔店員並將其影片放上網，隨即惹來網民熱烈討論，更稱這位青靚白淨的店員為「賣魚MC」。（網上圖片）

問到如果有網民特意前來合照會否造成困擾時，他笑說：「過嚟幫襯當然冇問題啦」。他續指近日的確多了生面孔來幫襯：「依到做街坊生意，街坊嚟嚟去去嘅都係嗰堆，但呢幾日的確有啲未見過，亦有客人要求合照。」最後，相信亦是網民最好奇的問題，到底他覺得自己靚仔嗎？他秒速回應：「我唔靚仔㗎，荃灣嗰個靚仔好多。」

點撃睇「賣魚MC」工作時的情況：