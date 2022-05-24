七仙羽被踢爆睇2000萬豪宅想再入市　手上擁10個物業變圈中富婆

玄學家七仙羽（七師傅）除了是風水師傅，更狂拍電視節目和接拍廣告等，大受網民歡迎，所以相信她亦賺錢賺到盤滿缽滿。日前她曾出po預言樓價會跌，近日隨即被傳媒踢爆她到九龍站上蓋的豪宅屋苑門外睇樓，她被拍到與地產經紀看2000萬的豪宅單位，有指是作投資用途，以買「磚頭」作為投資。報道亦有指七師傅表示自己一有錢就會買樓，在香港約有10個物業，果然是圈中的富婆！而睇完樓之後，傳媒亦影到她的外籍男友Gerald親自駕名車「波子」來接她，二人非常恩愛。



七仙羽早前出席活動，與呂良偉的太太楊小娟、何超瓊和「向太」陳嵐等名人同場，成功加入名媛界。（視覺中國）

報道出街之後，七師傅在IG發文回應，她未有否認買樓一事。她表示︰「你叫人不要買房你又買？我之前好多次的文章都提到，要非常小心樓市，明年樓市跌！！！但為什麼我又要買？因為我認識好多經紀，介紹好多好多平過市場價的筍盤給我。」她又說︰「例如九龍站，價格普遍貴，全海景屋近億元，不能高追，必須慢慢等慢慢找那些急著放售的筍盤屋，最好平靚正的才能考慮。」

七仙羽和男友Gerald好甜蜜。（梁碧玲 攝）

講起買樓，七師傅當然也有很多心得，她指︰「好多人都跑去馬鞍山搶房，因為個個風水師話九運旺馬鞍山……我冇話馬鞍山不好，但大家不要人云亦云，必須選適合自己的屋子、適合自己的五行、周圍的風水配合……要睇好多方面。總之切記：趁低位買適合自己的、買市中心、買成交活躍的地區……偏遠地區再平也不要買，山長水遠不方便、租金太低、買賣成交困難、不保值。溫馨提示：何時買樓，要看個人實力、需求，因為每個人的故事都不同。」

七仙羽的發文中，並沒有否認買樓一事。（IG@master_qi_xian_yu_）

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