「蟲草大王」陳恩德激罕談亡妻　曾日日被追數：得一個傻婆跟住我

「蟲草大王」陳恩德被視后李佳芯公開落閘而知名度大增，他最近更獲邀到陳志雲的YouTube「志雲頻道」做嘉賓大談自己曾歷破產再逆轉人生開拓他的商業王國的經歷，當中他更激罕談及亡妻，情深一面。

蟲草大王情深一面！（影片截圖）

一個經歷破產的人，轉眼間再次建立他的商業王國，憑什麼呢？（影片截圖）

陳恩德人生非常傳奇，畢業後入行做股票經紀，後來成為「蟹民」，但他仍繼續從事外匯金融業而並坐擁千萬身家，可惜好境不常，亞洲金融風暴令他欠債數百萬，因而破產，失去所有金融牌照：「一兩年之間搬咗7次，好似遊牧民族，好多人嚟收數，唯有漏夜搬，幾恐怖㗎嗰啲日子。（嗰陣時有冇對自己失去信心或者絕望？）唔係諗有冇信心，嗰陣時係諗點生存，點樣去保住先，啱啱搬完第2日又收到張字叫我交訂，記得嗰日我喺間房喊，但嗰陣我真係抵死，輸得太盡。（嗰陣有小朋友未？）未，得一個傻婆跟住我。（你過咗身嘅太太？佢有冇怨言？）冇，傻㗎嘛。佢係你去邊，我跟住你行。我記得破產之後攞住20蚊兩公婆去行街，嗰下反而輕鬆好多。（太太完全冇怨言？）冇，瞓地下就陪我瞓地下。」

「蟲草大王」陳恩德感激亡妻當年的不離不棄。(照片由受訪者提供)

其後，他受董建華建議的中藥港啟發而加入藥業由學徒從低做起，並和家人成立保健品公司御藥堂，後來更靠代理中藥板藍根而再度致富，並成立仍志集團，最近又做回老本行推出「蟲草19」。雖然坐擁巨額身家，但陳恩德亦絕少緋聞！

Ali李佳芯去年11月傳出與「蟲草大王」陳恩德（Mark）在酒店密會兩小時，疑似發展新戀情。（IG：@aliaime）

「蟲草大王」陳恩德在活動中可以不停同「翻版李佳芯」合照，可惜未能放下心結，不過都讚對方是女一。（梁碧玲攝）