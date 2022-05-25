翁虹14歲女兒公開古裝照靈氣逼人　劉蒔︰當演員的不容易

1989年亞姐冠軍翁虹近年長居上海，不時在微博分享與老公劉倫浩及囡囡劉蒔（水晶）家庭樂。水晶轉眼間已14歲，近日分享年初拍攝的古裝照靈氣逼人，媽媽翁虹都大讚：「讓我眼前一亮，比想像中的好！」

翁虹囡囡劉蒔長得相當標緻，網友大讚可以原地出道。（翁虹微博）

水晶在微博分享三張古裝照，束起髮髻穿上粉色飄逸長裙，溫婉又有氣質，靈氣逼人﹗她透露相片於年初拍攝令她印象難忘：「今年年初媽媽帶我去拍了我人生中第一組古裝寫真！横店年初真的好冷。這次拍寫真，真的也感受到了當演員的不容易。我只是拍了一組寫真，但他們要在這麼冷的天拍一整天的戲！我從來沒有想過我穿古裝是這個樣子，我一直以為我不適合穿古裝（我媽也這樣說），但是拍出來的結果比我想像中的要好很多，也要謝謝攝影師，服裝師，化妝師……我還蠻喜歡穿古裝的！希望之後還有機會穿古裝。謝謝媽媽給我這次機會！」

翁虹囡囡劉蒔古裝照靈氣逼人﹗（劉蒔微博）

翁虹亦有轉載微博點評，並對囡囡有所感悟覺得欣慰：「從專業角度評估，你的現代時裝感可能會更强一些！但這次的古風造型也讓我眼前一亮，比想像中的好！很多人都會被演藝圈的光鲜亮麗及虛榮心給迷惑，却都忽略了當中的艱辛！你在陰冷的天氣只拍了一組寫真就深有感悟，媽媽覺得很欣慰！因為只有深刻體會才能真正明白，每個行業都需要不斷的努力，充實完善自己！」

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