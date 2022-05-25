22歲何超欣着漢服影清華畢業相　手執摺扇湖邊起舞仙氣十足

已故賭王何鴻燊四房千金何超欣在去年6月於美國麻省理工學院（MIT）畢業，獲得管理學及建築學雙學位，其後再被清華大學蘇世民書院取錄，升讀碩士，主修中國公共政策。日前有攝影師公開了一系列何超欣的畢業照，相中的她身穿白色漢服，手執摺扇、長劍等道具，一時又翩翩起舞，攝影師都大讚：「骨相真的很美，氣質絕佳。」網民亦紛紛留言激讚有氣質，仙氣十足！



何超欣（左一）出席清華大學研究生開學典禮。（微博@清華大學）

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現年22歲的何超欣自小品學兼優，小學就讀傳統名校瑪利曼小學，小學三年級時曾獲選「最有潛質運動員」，之後在英國會考GCSE考獲9A*佳績、SAT數學滿分，雖然獲英國劍橋大學取錄，但最後她選擇了美國麻省理工學院（MIT）。自小已學習芭蕾舞、中國舞及交際舞的何超欣經常出席名流宴會，她曾在2017年獲邀出席巴黎名媛舞會（Le Bal des Debutantes），絕對是一位文「舞」雙全的千金。

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出身豪門世家的何超欣，家底當然相當豐厚，早在2016年四太梁安琪就豪斥13億元，大手掃入Mount Nicholson四伙住宅單位，贈予兩名千金何超欣及何超盈，當時她指「買樓係畀女兒學投資」，當中屬於何超欣的單位是Mount Nicholson的9樓A及B室，當時購入價為 6.464億元，兩單位的實用面積為4,566及4,289平方呎，有指此單位曾以天價每月120 萬元租出。去年6月何超欣與家姐何超盈再被爆合共斥資5,939.94萬元購入山頂聶歌信山道超級豪宅Mount Nicholson的6個車位，平均每個車位成交價989.99萬元，保守估計何超欣身家至少有7億，相當厲害！