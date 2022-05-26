游學修與張敬軒齊齊擔任導師 親身教青年把創業夢變成真
撰文：胡凱欣
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早前有一個青年共創項目比賽為參加者提供總共150萬港元的起動資金，冀與一眾年青人擦出火花，幫助他們把創意無限的夢想化成可持續的事業。而這個項目特意選取時下炙手可熱的話題來設立五大組別，並由「試當真」頻道創辦人游學修擔任「Cre8大師」，將率領五位星級導師及評判親身指導每組的入選者，協助他們實踐其創意「諗法」。
設立這個平台是為了實現時下年青人無盡的創意及渴求突破的心態，給予機會讓他們展現光芒。為他們的「諗法」提供「辦法」。透過提供的資金、曝光機會及星級導師傳授獨門秘技等，為年青人搭建舞台，與他們一起共創有無限可能的未來。
每個組別將會有兩名入選者自動成為上述星級導師的實習生，透過導師親身指導及經驗分享，為他們賜教，最後每組導師將化身為評判，從每個組別的兩名入選者中選出勝出者，合共五人獲得資金以開展夢想事業。
五大組別的星級導師如下：
表演組：創作多元唱作歌手 張敬軒
設計組：心靈插畫品牌創作人 陳塵
飲食組：麵包店創辦人Grégoire Michaud
環保組：社企聯合創辦人 韓駿謙
創科組：9gag聯合創辦人 陳展俊
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