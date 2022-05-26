53歲郭少芸曾坐穩TVB二線花旦　曬落淚感性一面獲讚演技輾壓大牌

53歲藝人郭少芸參演過無綫（TVB）超過60套劇集，因天生一副「惡女相」經常被指派飾演刁蠻女或女強人的角色，故獲封為「TVB御用惡女」。雖郭少芸未獲得任何演技獎項，最令人留下印象的角色例如有《真情》刁蠻的李多欣、《法證先鋒》的Yvonne以及《愛·回家》中的孻姑馬柔，憑《造王者》獲提名「《萬千星輝頒獎典禮2012》」最佳女配角，可惜郭少芸未能躍升一線。郭少芸現已轉戰內地，並與TVB則簽下部頭合約，曾亮相去年播出的電視劇《星空下的仁醫》。

郭少芸因天生一副「惡女相」經常被指派飾演刁蠻女或女強人的角色，故獲封為「TVB御用惡女」（截圖）

雖然近年郭少芸主力接商演和直播帶貨搵錢，較少接戲，不過郭少芸仍懷有戲癮。日前郭少芸拍攝小紅書片段，鮮有大曬落淚的感性演技。郭少芸先是在車廂內傾電話，隨後她似是遇上故人，開始褪去笑容，神情凝重。後來她把頭伸出車廂外，眼眶泛紅，眼濕濕落淚。

郭少芸近年於內地直播帶貨和接商演，賺得盤滿缽滿，並於順德置業。（Instagram：@kwok_florence）

內地網友稱讚郭少芸演技出色，「這演技，絕了」、「眼裡都是戲」、「這才是演技，一眼萬年」、「這演技輾壓多少所謂大牌」；有人懷念她於《楊貴妃》飾演的經典角色「武惠妃」，以及指希望郭少芸能重回拍《法證先鋒》。另外網民又稱讚她的凍齡美貌「還是美美噠」。

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