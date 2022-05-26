黃一山暗指香港某些藝人冇禮貌　返內地做嘢拒絕老闆請食飯即走人

早前藝人黃一山拍片透露自己建議朋友全家搬到大灣區的內地城市住，因為有些城市的樓價好便宜。他又表示自己現時在內地生活安穩，不用擔心額外開支，他又說香港物價指數太高，每個月都要用幾萬元，但在內地一萬多元就可以過上不錯的生活。日前，他又在抖音拍片暗指有些香港藝人不太禮貌，工作完便回香港，不理老闆們的邀請去食個飯，間接可能會令自己將來的演藝工作少了。



黃一山建議朋友搬到大灣區的內地城市住。（抖音截圖）

黃一山表示他常建議朋友搬到大灣區的內地城市住，但有持反對意見的人就覺得反正遲些也會通關，在內地工作完也可以即時回香港，不用搬家。黃一山並不認同，他說︰「話唔係咁講，遲啲，咁究竟係幾時呢？咁你嘅機會咪一路損失，因為你唔返嚟呢度住，你就識唔到呢度啲人，建立唔到啲人脈關係網，咁人哋就未必會諗起搵你做嘢。」

黃一山表示有些香港藝人到內地工作完，不理老闆的邀請一齊食飯，非常「唔俾面」。（抖音截圖）

另外，黃一山又暗指有些香港藝人沒有禮貌，他說︰「之前都有好多老闆同我反映過呢件事實，佢經常請啲香港藝人過嚟大灣區做嘢，做完嘢之後，佢哋就飯都唔食，就話返香港，咁個老闆自然好失望，因為人哋其實係禮貌上請你食飯，人哋都要花錢㗎，請你食餐好，唔係想話沾你咩光，係一種禮貌上嘅嘢，但係你都拒絕咗人，人哋就會覺得『哎呀，你原來嚟都係一個過客，賺完錢你就走啦』，咁你哋下次就未必搵你啦，同埋好多業務可能係食食吓飯，就傾到出嚟，可能個老闆遲啲會投資部戲，想搵你做嘅，你人都走咗啦，咁就唔會搵你！」

黃一山不時更新抖音，拍新片段與網民分享。（抖音截圖）

黃一山又解釋為什麼鼓勵人們與家庭成員齊齊舉家搬到內地住，他指即使遲些通關了，藝人亦要兩邊走，「咁屋企就會有啲矛盾，譬如你喺廣州，咁點解你夜晚都唔返嚟呢？返到香港第二朝一早又要返去開工，咁梗係唔返嚟啦！屋企人未必個個會咁明白，就會懷疑，一有懷疑，個家庭嘅信任度就會減低。」他又指自己深信如果藝人們舉家搬到內地，演藝事業必定會再進一步。