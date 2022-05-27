尋人記II｜「杯麵男孩」原來是李佳芯同校師兄　志文毋忘恩師照顧

方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記II》第三集主角是1993年接受《星期日檔案》訪問的「杯麵男孩」徐志文，來自單親家庭，因為父親酗酒等問題，每天放學後流連街頭至晚上十點才敢回家，有時只是吃杯麵當晚餐。方東昇等努力找尋「杯麵男孩」，資料顯示94年他畢業於柴灣海星小學，恰巧與李佳芯(Ali）是校友。翻查資料，李佳芯於95年畢業於海星小學正是其師妹。但Ali接受訪問時，笑稱年代太久遠，甚至連自己畢業的年份都忘記，亦記不起是否認識「杯麵男孩」。

雖然志文的童年經歷在很多人眼中都很悲慘，難得的是自小已生成樂天性格的志文，當年向記者訴說自己不幸遭遇時，已是一臉的淡然。

「你的童年如何，你的命運也必如何？」《尋人記II》攝製隊全面開啟尋人模式，走訪志文成長地柴灣，最終經街坊提供資料，在一間麵檔成功尋「文」。昔日「冇人理、冇人教、冇人陪、冇飯開」的志文，事隔近30年除了樣子不變，樂天性格同樣沒變；要求簡單、做麵檔只為「包兩餐」的志文，翻看吃杯麵醫肚的片段時笑言：「我都仲鍾意食咖哩海鮮杯麵架！睇落好似好慘咁，唔記得勒，睇番條片先知（記得）。」就算重提父親，志文也只是選擇記著對方的好：「爸爸當年成日飲醉酒，跟住就係咁鬧鬧鬧，但佢冇飲醉係一個好人。」

志文見到攝製隊時先係嚇一跳，之後就同攝製隊一齊說說笑笑。

志文坦言幸好小時候在託管中心遇上黃Sir，人生才沒有偏離正軌：「冇佢學壞咗架喇，佢係我半個爸爸。」志文難忘黃Sir與中心為自己慶生，是他童年最美好的回憶：「因為係第一次食蛋糕。」為了向志文送上驚喜，攝製隊在託管中心幫忙下找到黃Sir，與志文齊齊翻看昔日片段；志文全程笑笑口，繼續以四字真言「都係咁啦」總括以往所有不幸，反之黃Sir眼泛淚光、難掩傷心地說：「冇人照顧、自生自滅…可能佢已經習慣咗，但我哋第三者睇好似好坎坷咁…我覺得佢變壞其實好自然，但佢能夠自食其力冇學壞，我覺得好安慰。」為感激黃Sir過去的關懷及指導，志文更親自炮製「謝師雙蛋麵」答謝黃Sir。

昔日畫面定格，完全表達到黃sir有幾錫志文，志文對住黃Sir又係幾咁開心。

志文的童年故事，感動了黃Sir及攝製隊，亦感動了無數網民，大批網民表示看至感動落淚，並紛紛留言向志文致敬及送上祝福：「佢好樂天，仲可以笑笑口接受訪問，冇怨天尤人」、「希望志文能夠組織幸福家庭」亦有不少人感嘆黃Sir功不可沒：「黃Sir係徹頭徹尾嘅好人」、「我都想同黃Sir講多謝」。志文昨晚看畢《尋人記II》的受訪片段，笑言在被窩中邊看邊流了數滴眼淚。之後「文」以食為天的他，即落街買杯麵醫肚順道懷緬過去，途中獲不少街坊打氣兼打招呼，稱他「杯麵男」或「雙蛋麵」，令志文大感驚喜。志文又謂獲不少小學同學傳信息表達關心：「佢哋話要食雙蛋麵，要我煮成廿幾碗，大件事了，哈哈。」

一個生日會加一塊生日蛋糕，已經令志文感受到人間有情，從而沒有偏離正軌，足證小事情都可以有大意義。