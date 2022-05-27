林二汶任TVB《聲夢傳奇2》導師　ViuTV《又要威》極速換主持

由林二汶和余迪偉主持的《晚吹 - 又要威又要戴頭盔》是該台最長壽的節目，自ViuTV 2016年4月6日開台的第二日首播，播放時間長達六年。不過隨着林二汶確認擔任無綫（TVB）《聲夢傳奇2》的導師後，有眼尖的網民透過ViuTV節目表發現下星期四（2/6）開始，徐㴓喬（Asha）將取代林二汶成為《又要威又要戴頭盔》主持。

圖中的女主持是Asha。（ViuTV）

林二汶曾經在ViuTV多次擔任主持，如開台節目《晚吹 - 又要威又要戴頭盔》，之後有《Barter Game價值連城》、《人住公屋 我住公屋》、《對號入座》等等的節目，更曾經擔任《全民造星III》的導師，可以說得上二者之間合作無間。不過自從去年林二汶現身與TVB《萬千星輝賀台慶》，事件開始有不同的變化。

林二汶會考2分，歌藝超凡，口才出眾，與拍檔盧凱彤陳哥哥林一峰創作多首動人心弘的歌曲。（資料圖片）

在今年四月份時，ViuTV舉辦《Chill Club 推介榜年度推介21/22》頒獎禮，林二汶儘管有成功入圍，但是她仍然選擇缺席該頒獎禮，令到一眾網民更難理解其做法。早前TVB公布林二汶將會成為選秀節目《聲夢傳奇2》的導師之一，網民認為林二汶想食兩家茶禮，令到她的支持者感到失望。不過林二汶就曾經向傳媒表示，認為音樂是用來溝通的，以及沒有國界，而自己亦一直想嘗試傳遞這個訊息。